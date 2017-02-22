Facebook, artık ABD dışındaki kullanıcıların da Messenger üzerinden para transferi yapabilmelerini sağlayacak.

Fonksiyonlarını gün geçtikçe arttıran Facebook Messenger, artık kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarını da sağlayacak. Transferwise isimli Messenger chatbot’u, muhtemelen bu hizmeti sağlayan ilk kuruluş olacak.

Tıpkı diğer botlar gibi çalışacak olan Transferwise, sohbet esnasında kullanıcıları gerekli işlemlere yönlendirerek para transferinin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Ayrıca anlaşılmayan bir durum olduğunda da yardımcı oluyor. Her sabah ve akşam bir güncelleme gönderecek olan chatbot, kullanıcılara döviz kurlarıyla ilgili uyarılarda bulunacak.

Oluşum aslında pek de yeni sayılmaz. İlk olarak 2011 yılında piyasaya çıkan ve 2015 yılında ABD’de hizmet vermeye başlayan Transferwise, bundan sonra diğer kıtalarda yaşayan (Avustralya ve Avrupa ülkeleri) kullanıcıların da bundan faydalanmasını sağlayacak. Şirketin Küresel Ortaklar Genel Sekreteri Scott Miller, Transferwise’ın misyonuyla ilgili şunları söylüyor: "TransferWise'daki misyonumuz, dünyadaki herkesin daha hızlı, daha ucuz ve daha kolay uluslararası para transferi yapmalarını sağlamaktır. TransferWise botunu Messenger için inşa etmek, bizim için bu yönde atılmış büyük bir adımdır."

Peki para transferi nasıl yapılacak?

Para göndermek istediğinizde, yaşadığınız ülkede sizle aynı miktarda para gönderimi sağlayan farklı bir işlemle eşleşiyorsunuz. Bu işlem sayesinde diğer bankalara nazaran daha az bir masraf yapmış oluyorsunuz.