Google, Twitter ile birlikte çalışarak veri toplama konusunda daha zararsız prosedürleri kullanmaya başladı.

Hepinizin bildiği üzere Amerika seçimlerinde yalan kamuoyu oluşturan Facebook hakkında, veri toplama skandalı suçlamalarıyla dava açıldı. Amerika’daki davaya gönüllü olarak katılan Mark Zuckerberg soruşturmalar sırasında zor anlar yaşıyor. Benzer bir durumu yaşamak istemeyen Google, yanına Twitter’ı da alarak gizlilikle ilgili yeni düzenlemeler hazırladı.

Google’ın kimlik toplama prosedürü Facebook’ta olduğu gibi istekli veya isteksiz herkesin bilgilerini toplama odaklıdır. Bu nedenle davalar sonrasında tüm gözlerin üzerine çevrildiği Google daha sonra reklam amaçlı kullandığı verilerin toplamasında ve paylaşılmasında değişiklikler yaptı. Kamuoyuna ne gibi değişikliklerin yapıldığı açıklanmadı, çünkü açıklanması halinde yeni davanın hedefi haline gelebilirlerdi.

Ancak düzenlemelerde Twitter ile birlikte Google, arama motoru ve YouTube için yaptığı kullanıcı verisi toplama değişiklikleriyle yeni davanın hedefi haline gelmekten kurtulabilir. Google sözcüsünün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya göre, düzenlemeler sonrasında kendilerini, Twitter’ı ve Youtube’u tek bir sistem olarak görmelerini gerektiğini söylediler. Çünkü artık hepsi kullanıcı verisi toplama konusunda aynı prosedürleri kullanacaklar. Peki, siz internette çeşitli kaynaklarca verilerinizin toplanması hakkında ne düşünüyorsunuz?