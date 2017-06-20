Facebook'un yapay zekaları gizlice kendi dillerini yaratmayı başardılar. Herhangi bir insan girdisi olmadan oluşturulan dil, yapay zekaların daha iyi iletişim kurmasını sağlıyor.

Facebook’un yapay zeka araştırma laboratuvarı FAIR, çok ilginç bir buluşa imza attı. Şirkette çalışan araştırmacılar Chatbot’ları iyileştirmeye çalışırken beklenmedik bir şey buldular. İnsanlarla konuşması için geliştirilmiş “diyalog acenteleri” isimli yapay zekalar, kendi dillerini yaratmaya başladılar.

Yapay zekalar, makine öğrenme algoritmalarını kullanarak oluşturulan dil sayesinde daha rahat diyalog kurmaya başladı. Hiçbir kod satırı eklenmeden gelişen bu olay, Chatbots’ları bir adım daha ileriye taşıyacak.

Her geçen gün daha bilinçli hale gelen yapay zekalar, gelecekte kendilerine ait dillerini kuracaklarını gösterdiler. Makine öğrenimi için daha uygun bir dil yaratarak her şeyi daha hızlı öğrenen yapay zekalar, yeni öğrendiği bilgileri müzakerelerle pekiştirmeye başladı bile.

Yapay zekaların gelecekte televizyon programlarına katılarak görüşlerini belirttiği yılların çok uzak olmadığını düşünüyoruz. Sizce Stephen Hawking, Elon Musk gibi büyük isimlerin uyardığı gibi yapay zekaların gelişimi, insanlığın sonunu mu getirecek, yoksa insanlığın yeni bir çağını mı başlatacaklar?