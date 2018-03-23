Fener Balığının Çiftleşmesi İlk Kez Görüntülendi

Türkçede fener balığı olarak bilinen Anglerfish, tehditkar bakışları ve cüssesinin cazibesiyle okyanus derinliklerinin en merak edilen sakinleri arasında bulunuyor. Bilim insanları tarafından doğal ortamlarında neredeyse hiç gözlemlenemeyen bu balıklar, Portekiz'in Azores adalarındaki sularda kayıt altına alındı.

Bilim insanları tarafından detaylı bir şekilde incelenen videoda, biyolüminesans (Biyolüminesans, bazı canlı organizmanın gerçekleştirdiği kimyasal reaksiyonlar esnasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile ortaya çıkan ışığa verilen isimdir.) ışıklarla etrafı çevrelenmiş olan bir kadın fener balığı görülebiliyor. Detaylı olarak bakıldığında ise bir cüce erkek fener balığının daha olduğu gözlemlenebiliyor. Burada ilginç olan ise, cüce erkek fener balığının dişi olana kalıcı sperm sağlayıcıyla kaynaşık olması.

Seattle'daki Washington Üniversitesi'nde derin deniz balıkları araştırmacısı olarak görev yapan Ted Pietsch yaptığı açıklamada "Hayatım boyunca bu [hayvanlar] üzerinde çalışıyorum ve hiç böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

Derin deniz fenerleri hakkında bildiğimiz şeylerin çoğu, ağlara takılan ölü hayvanlardan edinilenlere dayanıyor. Buna rağmen bilim insanları şimdiye kadar bu familya içerisinde 160'dan fazla tür tespit ettiler ancak sadece birkaç türe ait videolar çekebildiler, bu video ise bir cinsel birleşmenin ilk kayıt altına alınışı olarak öne çıkıyor. Keşifle ilgili olarak açıklamalarını sürdüren Pietsch, "Keşfin ne kadar nadir ve önemli olduğunu görebiliyorsunuz” ifadelerini kullanıyor ve ekliyor: "Bu benim için gerçekten bir şok oldu."

Video, bir denizaltı içerisinde derin deniz araştırmaları yapan kaşifler olan Kirsten ve Joachim Jakobsen tarafından 800 metre derinlikte kayıt altına alındı. Bir karı koca olan Kirsten Jakobsen ve eşi, São Jorge Adası'nın güney tarafındaki dik bir derin deniz duvarı boyunca yaptıkları yorucu bir 5 saatlik dalışın sonuna yaklaştıkları sırada gözlerini, "komik bir formu olan bir şeyin" aldığını söyledi. Çekim yapan film ekibi yüzeye çıkmayarak gördükleri bu ilginç sahneyi 25 dakika boyunca 1.4 metre genişliğindeki dalgıç penceresinden kayıt altına aldı. Oldukça heyecan verici bir keşif olarak nitelendirilen durum çekim açıları bağlamında istenildiği gibi olmadı çünkü dişi balık oldukça yakın bir mesafede duruyordu. Çekilen film daha sonra Pietsch'e gönderildi. Ağustos 2016'da kayıt altına alınan bu önemli anlar halka açık olarak ilk kez paylaşıldı.