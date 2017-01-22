FETÖ'nün Gizli Mesajlaşma Programı Bylock'u 200.000'den Fazla Kişi Kullanmış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından açıklanan iddianamede Bylock programının 215 bin 92 kişi tarafından kullanıldığı açıklandı.

Özellikle 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından iletişim için kullanıldığı söylenen örgütün gizli mesajlaşma programı Bylock ile ilgili rakamlar paylaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede paylaşılan rakamlara göre Bylock programı 200 bini aşkın kişi tarafından kullanılmış.

Hazırlanan iddianamede paylaşılan rakamlara göre:



Bylock uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı: 215 bin 92

Parolası çözümlenebilen kullanıcı sayısı: 184 bin 298

Verilerdeki toplam e-posta içeriği: 3 milyon 158 bin 388

Çözümlenen e-posta içeriği: 2 milyon 293 bin 518

Aynı zamanda yine yapılan araştırmalar sonuunda uygulamada çeşitli gruplar bulunduğu da tespit edilmiş. İddianamede yer verilen grup rakamları da şu şekilde:

Toplam grup sayısı: 31 bin 886

Toplam mesaj içeriği: 17 milyon 169 bin 632

Çözümlenen mesaj içeriği: 15 milyon 520 bin 552

En az bir kez mesaj atmış veya almış kişi sayısı: 60 bin 473

Sesli görüşmeyi kullanan kişi sayısı: 78 bin 165

Aynı zamanda iddianamede programa ilişkin daha ilginç bilgiler de ortaya çıktı. İddianamede belirtilene göre örgüt üyeleri Bylock isimli bu programı 17 - 25 Aralık operasyonları esnasında kullanmaya başlamış. Ayrıca bu uygulamanın global bir uygulama görüntüsü altında FETÖ mensupları tarafından kullanılması için yayınlandığı da iddianamede belirtilmiş.