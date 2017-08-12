Galaxy S8'in arka yüzündeki kameranın yanında bulunan parmak izi okuyucusu için getirilen bir çözüm, parmak izi okuyucusunun kullanımı esnasında kamera lensinin kirlenmesi sorununu ortadan kaldırıyor.

Bazılarımız Samsung Galaxy S8’in arka yüzünde yer alan parmak izi okuyucusunun konumlandırıldığı yerle ilgili oldukça rahatsızız.

Bir çok Galaxy S8 kullanıcısına göre S8’in parmak izi sensörü, olmaması gereken yerde bulunuyor. Arka yüzde bulunan kameranın hemen yanında olduğu için, kamera lensinin islenmesine yol açtığı düşüncesini taşıyanlar var.

Blogger Quinn Nelson’ın bu konuda geliştirdiği bir çözüm, Galaxy S8 cihazınızı ele alıp biraz uğraşmaya ikna edebilir sizi. Nelson, kendi Galaxy S8 telefonunun arka yüzünü kırınca, yeni bir tanesini sipariş etmiş.

Arka kapağı değiştirirken kazara kameranın çevresine oturtulmuş olan contayı yerinden çıkaran Nelson, su geçirmez tutkal kullanarak, contanın sağladığı koruma görevini yerine getirmeye çalışmış. Fakat tabii bu esnada sensör üzerine baskı uygulamayarak, telefon gövdesiyle uyumunu bozmamış.

Bu çözümü uygulamanın tek yolu arka kapağı çıkarmak ve ellerinizi biraz kirletmek. Buna hazır mısınız? Daha önce mobil cihaz tamiriyle haşır neşir olmadıysanız, bu işlemi gerçekleştirmek, getirmek isteyeceğiniz çözümden daha pahalıya mal olabilir size. Astarı yüzünden pahalıya gelebilir yani.