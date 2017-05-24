Game Of Thones'un 7. Sezonunda Her Bölüm, Bir Sezon Olacak!

Game of Thrones'un 7. sezonu için açıklama yapan oyuncular, yeni sezonun temposunun çok yüksek olduğunu açıkladı.

İstatistiklerle de gördüğümüz gibi dünyanın en ünlü dizisi Game of Thrones, artık 7. sezona hazır. Yeni sezondan gelen bilgilerden gördüğümüz kadarıyla bu sezon, kuralların hiçe sayıldığı bir sezon olacak. Artık takip edilecek bir kitap olmadığı için hikayesini bilmediğimiz Game of Thrones, birkaç ay sonra çıkacak. 16 Temmuz 2017’de başlayacak yeni sezon için konuşan dizi oyuncuları, son sezona belirli bir ivme kazandırmak için sezonun diğer sezonlara göre çok daha hızlı olduğunu söylediler.

Nikolay Coster-Waldau, EW’ye verdiği röportajda, “Sanki farklı bir tempoda oynamış gibi hissediyorum. Her şey alışkın olduğumdan daha çabuk oldu… Normalde bir sezon süren birçok şey şimdi bir bölümde geçiyor” diyen Waldau, zaten tavan yapan heyecanımızı yeni bir boyuta taşıdı.

Dizinin bu zamana kadarki sezonlarında 10 bölüm bulunuyordu. Bu sene ise zaten az olan bölüm sayısını 7 bölüme indiren yapımcılar, her şeyi hızlandırmış durumda.

Kuzeyde büyük bir savaş vermesi beklenen Jon Snow’u canlandıran Kit Harington, “Bu sezon sonuna doğru hızlanmaya başladığı için bir sürü şey çarpışıyor ve her şey Game of Thrones’ta gördüğünüzden çok daha hızlı gerçekleşiyor. Bu çok farklı. Herkes alıştı. Oldukça heyecan verici” dedi.

Dizinin yaratıcılarından David Beniof ise EW’ye yaptığı açıklamada,”Uzun süredir gelecek savaşlar hakkında konuşuyorduk. Şey, bu savaş neredeyse burada. Bu yüzden hikaye anlatımı çalışmalarımızı acele ettirmeden yapmanın bir yolunu bulmaya çalışıyoruz” dedi. 'Acele etmedik ama bekleyemeyiz' diyen Beniof ve açıklama yapan diğer oyuncular, dizinin temposunun değişeceğini göstermiş oldular.