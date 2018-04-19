‘Yarı İnsan, Yarı Köpek’ Yaratık Görenleri Şaşkına Çevirdi

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’ten yaklaşık 502 kilometre uzaklıkta bulunan Santa Fe kasabasında geceleri meydana çıkan ‘yarı insan, yarı köpek’ yaratık, görenleri epey korkuttu.

Santa Fe’de yaşayan kasaba halkı, son günlerde korkunç bir iddiada bulundu. Görenlerin ifadeleri ve çektikleri resim doğrultusunda hem insana hem köpeğe benzeyen 2 metre boyundaki yaratık, sadece geceleri ortaya çıkıyor ve özellikle insanlarla temastan kaçınıyordu.

Alman çobanı olduğu iddia edilen yaratık, net bir şekilde resimlenememiş olsa da özellikleri kısmi olarak gözlenebiliyor. Köpek gibi dört ayağı üzerinde yürüyen bu canlı, devasa boyutu ve ata benzer yüzü ile kasaba halkını dehşete düşürdü. Normal köpeklerin aksine birde kambura sahip olan ve şu an için ne olduğu belirsizliğini koruyan bu canlının fotoğraf ve videoları da halka korku salmaya yetti.

Konu ile ilgili olarak yayınlanan video sonrası ise bu canlıya birçok yorum geldi. Gelen yorumlar arasında, canlıyı gördüğünü iddia eden bir kişi de vardı. 2005 yılında bir köprüden geçerken bu ‘yarı insan, yarı köpek’ canlıya rastladığını iddia eden adamın yorumları ise oldukça ilginçti. Adamın ifadelerine göre yaratık, 7 metre yükseklikten düşmüş olmasına rağmen hiç etkilenmeden yoluna devam etmişti. Peki siz konu ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce bu canlı ne olabilir?