Uber'in otonom aracının karıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetmişti. Otonom araçların güvenilirliğinin sorgulandığı bu dönemde, polis departmanından gelen açıklamalar Uber'in lehine.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde gerçekleşen kazada, otonom Uber aracının bir yayaya çarptığı ortaya çıkmıştı. Bu kazayla ilgili, Amerikan polisi tarafından dikkat çekici açıklamalar yapıldı. Kazanın gerçekleştiği yer olan Arizona'nın Tempe şehri polis şefi Sylvia Moir, "Uber'in bu kazada hatalı olmadığını düşünüyorum." şekilde bir açıklamada bulundu.

Uber aracının çarptığı 49 yaşındaki Elaine Herzberg, bisikletle karşıdan karşıya geçerken kaza sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Talihsiz Herzberg, hayatını kaybetti. Aracın 61 km/h hızla gittiği ve yasal hız sınırının 56 km/h olarak belirlendiği polis tarafından söylense de, Google Street View kayıtlarına göre kazanın yapıldığı yolda hız sınırı 72 km/h olarak görünüyor. Hangisi doğru bilemiyoruz ancak Uber'i aklayan durum tabii ki de bu değil.

Araçta bulunan iki farklı kamera kaydını inceleyen polis, olayın çok ani bir şekilde geliştiğini ve ne aracın, ne de içindeki şoförün (Otonom Uber araçlarında acil durumlar için bir şoför bulunuyor, en azından şimdilik.) tepki vermesinin mümkün olmadığını belirtti. Bu açıklamanın ardından bir grup Uber karşıtı, polis şefi Moir'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Bu olayın ardından, polis departmanı tarafından "Tempe Polis Departmanı araç kazalarında hata tespiti yapmıyor." şeklinde bir açıklama geldi.

Polis şefi Moir tarafından yapılan bir başka açıklama ise, yaya geçidi bulunmayan yerlerden geçmenin tehlikeli olduğu yönündeydi. Bu açıklamadan sonra ortaya çıkan bir Twitter paylaşımı; bölgede, o bölgenin yaya geçişine uygun olmadığını belirten bir tabela olduğunu ortaya koydu.

Uber'in otonom taksi çalışmaları devam edecek gibi görünüyor. Gerçekleşen kazanın sorumlusunun kim olduğu henüz tartışılsa da, otonom araç teknolojisi gelecekte hayatımızda büyük bir yer edinecek gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Uber'in otonom araç çalışmalarına taksiciler nasıl bir tepki verir acaba?