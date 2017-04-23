Oyuncu kadrosu belli olan Deadpool 2'nin vizyon tarihi de resmi olarak açıklandı.

İlk filmi ile adeta ortalığı kasıp kavuran ve 2000'li yılların başından beri sinemada fırtına gibi esen süper kahraman akımına bambaşka bir soluk getiren Deadpool, alışık olduğumuz süper kahraman filmlerine nazaran oldukça düşük bütçesini ciddi oranda da katlamayı başarmış ve elde ettiği gelir, hem film ekibine hem de Fox'a fena gaz vermişti.

Bunun sonucunda ikinci film için hemen kolları sıvayan ekip, ilk filmin sonunda duyurulan Cable karakterini oynayacak doğru adayı bulmak için epey uğraştı ve o doğru aday, geçtiğimiz günlerde bir başka süper kahraman sinematik evreninden bulundu. Marvel Sinematik Evreni'nde ana kötü karakter Thanos'u canlandıran Josh Brolin, ikinci filmde Cable karakterine can verecek.

Bu önemli duyurunun resmi olarak yapılmasının ardından yavaş yavaş çekimlerine başlanan Deadpool 2, Fox'un kendi sinematik evreninde girdiği yeni yapılanma adına da önemli bir role sahip olacak. Şimdi ise Fox, gelecek 3 önemli filmi olan X-Men: Dark Phoenix, Deadpool 2 ve New Mutants filmleri hakkında resmi duyurular yaptı.

Bu duyurulara göre Deadpool 2, 1 Haziran 2018 tarihinde vizyonda olacak. Özellikle New Mutants filmi ile bağlantılı olması beklenen Deadpool'un Cable ile birlikte ana X-Men ekibinde de yer alıp almayacağı merak konusu. New Mutants filminin 13 Nisan 2018'de, X-Men: Dark Phoenix filminin ise 2 Kasım 2018'de vizyona gireceğini de belirtelim.