Apple'ın geliştiriciler için sunduğu harici ödeme yöntemi sistemi, yine tartışmaların odağına yerleşti. Epic Games davasına bakan yargıç bile Apple'a inanmıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Epic Games ile davada önemli bir sorunla karşı karşıya kaldı. Mahkeme, Apple'ın uygulama geliştiriciler için harici ödeme yöntemlerisunabilmesini sağlamasını istedi. Hatta Apple da bu konuyla ilgili adımlar attı. Ancak gelen son haberler, bu yeni sistemin geliştiricilerin işine yaramadığını gözler önüne serdi.

Apple, Epic Games davasında çıktığı son duruşmada, sadece 38 geliştiricinin harici ödeme yöntemi için Apple'a başvurduğunu söyledi. Aslında geliştiriciler, bu konuda haksız değillerdi çünkü harici ödeme yöntemi için hem Apple'dan onay alınması hem de Apple'a yüzde 27'ye varan komisyon ödenmesi gerekiyordu.

Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers bile Apple'a inanmıyor

Bloomberg'in bildirdiğine göre davaya bakan Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers bile Apple'ın yeni sistemine inanmıyor. Çünkü Yargıç Rogers, "Bana öyle geliyor ki amaç, geçmişte sahip olduğunuz iş modelini ve geliri sürdürmek." şeklinde bir açıklama yaptı.

Apple ile bir türlü anlaşmaya varamayan Epic Games, yaşanan bu son gelişme ile bir koz daha elde etmiş gibi görünüyor. Ancak Apple'ın buna karşı nasıl bir reaksiyon alacağı şimdilik belli değil. Belki de şirket, geliştiricilerin harici ödeme yöntemleri sunabilmesi için yepyeni bir sistemle karşımıza çıkar. Ancak neler yaşanacağını görmek için beklemek gerekecek.