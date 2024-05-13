ChatGPT'nin Masaüstü Uygulaması Duyuruldu

OpenAI, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte modelleriyle ilgili birçok önemli duyuruya yer verdi. Bunlardan biri de ChatGPT'nin masaüstü uygulamasıydı.

OpenAI, günlerdir beklenen etkinliğini bugün gerçekleştirdi. Etkinlikte, şirketin en yeni amiral gemisi dil modeli GPT-4o duyuruldu. Bunun yanı sıra şirket, ChatGPT'yle ilgili kullanıcıları sevindirecek bir haber de verdi.

Şirketin CTO'su Mira Murati, ChatGPT'nin masaüstü uygulamasının geleceğini doğruladı. Bunun yanı sıra web sürümünde bazı arayüz iyileştirmeleri yapılacağı da belirtildi.

ChatGPT'nin masaüstü uygulaması böyle gözükecek:

ChatGPT'nin masaüstü uygulaması şimdilik sadece Mac kullanıcıları için sunulacak. OpenAI, yılın ilerleyen dönemlerinde Windows kullanıcıları için de bir ChatGPT uygulaması çıkaracağını söylüyor ancak kesin bir tarih vermiyor.

Masaüstü uygulaması, kullanıcıların direkt olarak klavye üzerinden tuşlara basarak hızlıca ChatGPT'ye ulaşmasını sağlayacak. Bunun yanı sıra ekran görüntüsü alıp o görüntüler hakkında sohbet botuyla konuşmalar da gerçekleştirilebilecek. Uygulama, herkes tarafından erişilebilir olsa da yalnızca Plus aboneleri tarafından kullanılabilecek. Geniş çapta kullanıma önümüzdeki haftalarda sunulacağı ifade edildi.