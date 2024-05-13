Ölüm anının nasıl hissettirdiği, şüphesiz her birimizin merak ettiği ve hatta biraz da korktuğu bir durumdur. Her gün düzenli olarak deneyimlediğimiz uykunun, ölüme oldukça yakın olduğunu bilsek de ölüm, tahminlerimize göre apayrı bir deneyimdir.

“Acı çekecek miyim?”, “Nasıl hissedeceğim?”, “Vücudumdaki her bir uzuv, bundan nasıl etkilenecek?” ölüm anına dair merak ettiğimiz ve sorduğumuz sorulardan yalnızca birkaçıdır.

Peki ölüm anı, gerçekten nasıl hissettirir?

Bundan yaklaşık 12 yıl önce Fabrice Muamba isimli futbolcu, maç sırasında sahada bayılmıştı.

Muamba, kalp krizi geçirmiş ve uzun bir süre boyunca hiçbir hayati belirti göstermemişti. Ancak futbolcu, şaşırtıcı bir şekilde hayatta kalmayı başardı ve ölümle yaşam arasında gidip geldiği dakikalardaki hislerini anlattı.

İlk etapta, sanki başka birinin vücudunun içinde koşuyormuş gibi hissettiğini ve buna gerçeküstü bir baş dönmesinin eşlik ettiğini söyledi. Yine bu esnada gözlerinin önünde farklı bir futbolcu arkadaşı belirmiş ve bu süreçte hiçbir acı hissetmemişti.

Fabrice Muamba’ya benzer bir deneyim de kan alma sırasında bilincini kaybeden Fransız bir eczacıya aitti.

Eczacının o dakikalarda gözünü, oldukça yoğun ışıklar kaplamıştı. Ayrıca sanki dünyanın dışında bir dünyaya yolculuk yaptığını ve ara sıra bedeninin, kendinden ayrıldığını hissetmişti.

Öte yandan bir hastane, kalp krizi sonrası hayata döndürülen 63 hastayla görüştü ve o dakikaları anımsayabilen 7’sinin, bilinçsiz olduğu dakikalarda neler olduğunu sordu.

Hastalar; geri dönüşü olmayan bir sınıra veya noktaya vardıklarını, huzur duygusunun oldukça baskın olduğunu ve dağdan atlıyormuş gibi hissetiklerini söyledi.

Şaşırtıcı bir şekilde deneyimlerini hatırlayabilen hastalar, uzmanlara göre en yüksek kan-oksijen seviyesine sahip olanlardı. Çünkü beyne ne kadar oksijen giderse kişiler, o an hissettiklerini daha çok hatırlayabilir ve bu deneyimleri hafızalarına bir o kadar fazla kaydedebilirdi.

Avrupa ve ABD’deki 15 hastaneyi kapsayan bir çalışmada da 2 hastanın yaşadıkları oldukça ilgi çekiciydi.

Hastalardan biri hemşirenin “Hastayı şok edin, hastayı şok edin.” dediğini hatırlayarak paniğe kapıldığını diğeri ise doktorun boğazına bir şey sıktığını hatırladığını söyledi.

Özetle; aslında ölüm anı ve o anda hissedilenler, tamamen kişiye özeldir. Çünkü ölümün hangi sebeple gerçekleştiği ve bu doğrultuda nasıl hissettireceği de değişkenlik gösterir.

Yalnızca kalp krizi ve bayılmaların sebep olduğu çeşitli bilinç kayıpları, ölümün nasıl hissettirdiği noktasında bizlere bazı ipuçları verebilir.

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