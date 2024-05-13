OpenAI, normalde sadece ücretli aboneler sunulan GPT Store'u herkese açacağını duyurdu. GPT Store, kişiselleştirilmiş ChatGPT'ler yapıp diğer kullanıcılarla paylaşmaya olanak tanıyordu.

OpenAI, bugün gerçekleştirdiği ilkbahar etkinliğinde yapay zekâ araçlarıyla ilgili önemli duyurular yaptı. Bunlardan en çok dikkat çekeni şüphesiz en yeni modeli GPT-4o’ydu. Ancak şirket, kullanıcıları çok sevindirecek bir açıklamaya daha yer verdi.

Yapay zekâ devi, birkaç ay önce çıkardığı kişiselleştirilmiş sohbet botları GPT’lerin yer aldığı GPT Store’u herkese sunacağını duyurdu. GPT Store, normalde sadece ücretli kullanıcılara sunuluyordu.

GPT Store’daki modellere erişebilecek, kendi ChatGPT’nizi oluşturabileceksiniz

Geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan GPT’ler, kullanıcıların herhangi bir kod bilgisi gerektirmeden kendi ChatGPT’lerini yaratmasına olanak tanıyordu. Böylece sadece belli bir amacı olan sohbet botları oluşturabiliyordunuz. Murati, etkinlikte şu ana kadar 1 milyondan fazla özel GPT’nin oluşturulduğunu ifade etti.

Artık ücretli abone olmaya gerek kalmadan tüm kullanıcılar GPT Store’a erişebilecek. Mağazaya girmek için sadece ChatGPT’ye giriş yapmanız yeterli. GPT’ler henüz herkesin erişimine açılmadı. Yakında geleceğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra GPT Store’un bedava olmasıyla birlikte kullanıcılar, muhtemelen kendi ChatGPT modellerini oluşturma imkânı da yakalayacaklar. OpenAI bu konuda bir açıklama yapmadı ancak GPT Store, GPT’leri oluşturmak için de kullanılıyor.

Ayrıca GPT Store’daki farklı türlerden GPT’lere erişip o sohbet botlarını kullanmanız mümkün olacak. Örneğin öne çıkanlar bölümünde yer alan “Write For Me” isimli bir GPT, sizin için istediğiniz her şeyi yazabiliyor. Ya da “Grimoire” isimli bir GPT, kodlama yapabiliyor. Kullanıma açık olmasa da GPT Store’a buradaki bağlantı üzerinden GPT Store’a göz atabilirsiniz.