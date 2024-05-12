The Witcher’ın dördüncü sezonundan gelen bir görüntü, artık Liam Hemsworth’ün hayat vereceği Geralt karakterinin yeni hâli hakkında bir fikir edinmemizi sağladı. Fotoğrafta Hemsworth’ün dublörü yer alıyor.

Netflix’in aynı isimli popüler oyun serisi ve kitaplardan uyarladığı The Witcher, platformun son yıllarda en sevilen yapımlarından biri olmayı başarmıştı. Ancak 2022’de gelen bir haber, artık Geralt olarak Henry Cavill’ın yer almayacağını ortaya koyarak hayranları biraz üzmüştü. Cavill yerine Liam Hemsworth’ü dizide göreceğimiz açıklanmıştı.

Liam Hemsworth, 4’üncü sezon itibarıyla dizide Geralt olarak karşımıza çıkmaya başlayacak. Hâliyle hayranlar da Cavill ile alıştıkları karakterin nasıl görüneceğini merak ediyor. Yeni ortaya çıkan bir görsel de bu konuda fikir edinmemizi sağlıyor.

İşte The Witcher’ın 4. sezon setinden alınan ve Hemsworth’ün dublörünü içeren fotoğraf

Çekimleri devam eden yeni sezondan paylaşılan bir fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntü, Geralt’ın 4. sezon kostümüne ve nasıl görüneceğine bir bakış atmamızı sağladı. Hayranlardan gelen yorumlar, pek de beğenmediklerini ortaya koydu.

Fotoğraftaki ismin bazı kişilerin sandığı gibi Liam Hemsworth olmadığını belirtmek gerekiyor. Kameraya yansıyan bu kişi, onun dublörü Joel Adrian. Adrian’ın peruğu taktığını ve yeni kıyafeti giydiğini görebiliyoruz. Kıyafetin önceki sezonlardan bayağı bir farklı olması dikkat çekiyor. Adrian, önceki sezonlarda Hemrik rolünü üstlenmesinin yanı sıra birçok dublör işi de yapmıştı. 4’te ise direkt olarak ana karaktere hayat verecek Hemsworth’ün dublörü olarak karşımıza çıkacak.

The Witcher’ın 4’üncü sezonunun ne zaman çıkacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Tahminler, en erken 2025 olacağı yönünde. Dizinin 5. sezon ile sona ereceğini belirtelim.