Bu içeriğe girdiyseniz veya Google’da “Penis neden mantar şeklindedir?” diye arama yapan kişilerden biriyseniz açıklamayı hak ediyorsunuz. Sorunun cevabını bazılarınız belki tahmin edecek ama asıl sebebin aklınızın ucundan bile geçmediğine eminiz.

Penis, kısa ya da uzun, kalın veya ince, sünnetli ya da sünnetsiz olsun geneli mantar şeklinde. Bu ilginç biyolojik özellik sadece bir tesadüf mü yoksa ardında yine evrimsel bir amaç mı yatıyor?

Doğanın ne kadar ince ve etkili bir mühendis olduğuna şahitlik etmeye hazır mısınız?

Penis başının mantar benzeri şekli, menileri kovalamada bir usta.

2003’te Ürolog Dr. Anika Ackerman tarafından yapılan ve New Scientist’te yayımlanan araştırma sonucunda penis başının bu şeklinin sebebi olarak evrim ve erkek rekabeti gösterildi.

Araştırmaya göre cinsel birleşme sırasında kadın üreme kanalındaki diğer erkek spermleri sıyırılarak dışarıya çıkarılıyor. Böylece erkek, kendi spermlerini başarılı şekilde dölleme şansı yakalıyor.

Göçebe toplumlarda kadınların çok bebek sahibi olmak için birden fazla erkekle ilişkiye girdiği düşünüldüğünde de vajinada birden fazla erkek spermi bulunabiliyor. E bir erkeğin bebek sahibi olma ve rakiplerini geride bırakması için de penis başının bu şekli kullanılıyor.

Günümüz ilişkilerine bakınca belki çok ütopik gelebilir ama bunun deneyini de yapmışlar.

Araştırmacılar, sahte bir vajinaya büyük ve küçük çıkıntıya sahip 2 maket penis yerleştiriyorlar. Nişasta ve su karışımı ile doldurulan vajinaya giren büyük çıkıntılı penis, karışımın yüzde 90’ını tek bir itmeyle çıkarabiliyor. Ancak çıkıntısı olmayan sahte penis meninin yani sahte karışımın yalnızca yüzde 35’ini çıkarabiliyor.

Tahmin edebileceğiniz başka nedeni de var tabii ki.

Penis başının bu özel şekli, cinsel birleşme sırasında vajinal kanal içindeki sürtünmeyi artırıyor ve hem erkek hem de kadın için cinsel haz maksimum seviyeye çıkıyor. Bu şekil sayesinde daha fazla verimlilik sağlanıyor ve başarılı bir çiftleşme sağlanıyor.

Araştırmaya inananlar ve destekleyenler olduğu gibi inanmak istemeyenler de var. Biyolojik tasarımın küçük ama etkili detayı ile aslında evrimin sadece hayatta kalmayı değil aynı zamanda hayatın kalitesini de değiştirdiğini görüyoruz.

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