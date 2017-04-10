Gemileri Daha da Hızlandıracak Yeni Bir Materyal Üretildi!

Suyu iten mimariler özellikle denizcilik alanında olağanüstü bir öneme sahip olsalar da bu, onların yıpranmadığı anlamına gelmiyor. Lakin artık işler değişmek üzere.

Doğanın kanunlarına meydan okuyan su itici kaplamalar, dışarıdan bakınca çok sağlam görünebilirler. Bununla birlikte doğanın bir kanunu var: Bir materyal, etkiye ne kadar çok maruz kalırsa o kadar zayıflar. Bu gerek giydiğimiz kıyafetler gerekse bir transatlantik gemi olabilir.

Ancak araştırmacılar bu koşullara maruz kaldığında, Wolverine gibi kendini iyileştirebilecek bir çözüm buldular. Florlu poliüretan elastomer yapısı ile bu materyal, sayısız saldırıya karşı kendini "yüzlerce" kez iyileştirmeye başardı. Söz konusu materyal yangınlardan, kimyasal saldırılardan ve hatta ultrasonik patlamalardan kurtulabilecek kadar güçlü.

Anahtar, mikroskobik düzeyde olan mimaride. Piyasadaki su itici kaplamalar, su damlacıklarının içeri sızmasını önleyen özel fakat pek de esnek olmayan bir geometriye dayanır. Bir nesnenin ıslanması için gereken tek şey, geometrik yapıda küçük bir hasar oluşmasıdır. Yeni malzeme daha esnek ve kırılma olasılığı çok daha düşük, üstelik kendini moleküler düzeyde yenileyebiliyor. Bir metal, cam veya basit bir plastik parçası bile bu materyalle kaplanabiliyor. Bilim insanları, teknolojiyi ticarileştirmeyi amaçlayarak HygraTek adında bir şirket kurdu. Eğer her şey yolunda giderse; gemiler su direncini düşürerek daha hızlı yol alabilir, giysilerin ömrü uzayabilir, otomobiller su sızıntıları nedeniyle gerçekleşen arızalardan kurtulabilir. Belki de en önemlisi sürekli kirlenen ön camların sonu gelebilir.