Baldur's Gate karakterlerinin sahibi Wizards of the Coast, çatı şirketi Hasbro'nun geliştirdiği oyunlara 1 milyar dolar yatırım yaptığını duyurdu. Bu, yeni bir Baldur's Gate oyunu göreceğimizin bir göstergesi olabilir. Larian Studios, yakın zamanda Baldur's Gate 3'e DLC veya devam oyunu geliştirmeyeceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen RPG türündeki Baldur’s Gate 3, son yılların en başarılı oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Öyle ki Larian Studios imzası taşıyan yapım, hem oyunculardan büyük övgü almış hem de çoğu ödül töreninde “Yılın Oyunu” ödülünü kapmayı başarmıştı. Başarısının ardından devamının gelip gelmeyeceği de büyük merak konusuydu.

Bu soruya en net yanıt yakın zamanda Larian Studios’tan geldi. Şirket, Baldur’s Gate 3’e bir DLC veya devam oyunu geliştirmediklerini, bunun yerine başka projelere odaklandığını belirtti. Tabii ki bu serinin bittiği anlamına gelmiyordu. Nedeni ise IP’nin asıl sahibi Hasbro olması. Dungeons & Dragons evreninde geçen karakterleri, Hasbro’nun alt şirketlerinden biri olan oyun odaklı Wizards of the Coast’a ait. Yani onlar tarafından devam oyunları gelebilir. Yeni bilgiler de bunun yaşanabileceğini gösteriyor.

Hasbro, geliştirdiği oyunlara 1 milyar dolar yatırım yaptı

Gelen bilgilere göre Hasbro, bünyesindeki oyunların geliştirilmesine 1 milyar dolarlık bir yatırım yapmış durumda. Bunlar arasında Baldur’s Gate’in yer aldığını da tahmin edebiliriz. Yakın zamanda Wizards of the Coast’ın yeni Baldur’s Gate oyununu geliştirmek için farklı stüdyolarla görüşmeler gerçekleştirdiği haberleri ortaya çıkmıştı.

Hasbro’nun oyunlarına 1 milyar dolar yatırım yaptığı haberi, Wizards of the Coast’ın Ürün Geliştirme Yöneticisi Dan Ayoub’dan geldi. Ayoub, Gameindustry.biz’e verdiği demeçte, Hasbro’nun 100 yıllık bir şirket olduğunu, her zaman insanları eğlendirmeyi amaçladığını ve bu nedenle oyunlara yatırım yaptıklarını belirtti. Ayoub’a göre şu anda şirkete ait 4 AAA stüdyosu var ve buralarda geliştirilmekte olan oyunlara bu büyük miktar yatırıldı.

Hasbro’nun geliştirdiği oyunlar arasında Invoke Studios’un geliştirdiği D&D odaklı bir oyun, Skeleton Key’in geliştirdiği bir korku oyunu, Atomic Arcade’in üzerinde çalıştığı Snake Eyes GI Joe ve Archetype’ın geliştirdiği ve Matthew McConaughey’in başrolde yer aldığı Exodus isimli bir bilim kurgu oyunu yer alıyor.

Kısacası bu açıklama yeni Baldur’s Gate’in geleceğini doğrulamasa da Hasbro’nun, son oyunun başarısının ardından video oyunlarına daha fazla odaklandığını ve başarılı serinin çok büyük ihtimalle devam edeceğini gösteriyor. Neler olacağını zamanla göreceğiz.