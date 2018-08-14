Günümüz küresel ekonomisi, yazılım sektörü ekseninde dönmeye başladı. Artık dünyanın en değerli firmaları, aynı zamanda dünyanın en kitlesel yazılımlarını üretiyor. Ülkemizden de bu sektörde başarılı olarak faaliyet gösteren firmalar var. Bunlardan birisi olan Burakgon, tam 25 ülkeye hizmet ihracatı sunuyor.

Küresel olarak 5 trilyon dolarlık hacme ulaşan bilişim sektörü, en büyük ana kollarından birisi olan yazılım yenilikleri sayesinde bu seviyeye geldi. Hızlı ilerleyişin etkisi hemen hemen her coğrafyada kendisini hissettirmeye başladı. Türkiye’de de bu sektörde faaliyet gösteren pek çok yerli firma var. Bugün bu firmalardan birisi olan, son yıllarda yakaladığı çıkışıyla 25 ülkeye hizmet ihraç eden Burakgon’dan bahsedeceğiz.

Ülkemizin yazılım sektöründeki en büyük sorunlarından birisi, üretilen işlerin yine yerel kullanıcılara satılacak vizyona sahip olması. Oysaki küresel bir değer olmanın yolu, kapıları dışarıya açmaktan geçiyor. Genç bir girişimci olan Burak Göncü de bu durumun farkında olanlardan. Kurduğu yerli yazılım şirketi Burakgon LTD., başarılı projelere imza atarak faaliyet alanını iyice geliştirdi. Şu anda dünya çapında 10 milyondan fazla insana ulaşan şirket, 25’ten fazla ülkeye hizmet satıyor.

20’li yaşlarında iş dünyasına atılan Burak Göncü, geliştirmiş olduğu sistem ve verimlilik yazılımlarıyla 23 yaşında bu şirketin temellerini atıyor. Göncü bugün 25 yaşında ve gelecek vadeden girişimciler arasında bulunuyor. 2017 yılında Google'dan Mobil Araç Yazılımları kategorisinde birincilik ödülü alan Burakgon LTD., Dünya çapında mobil kullanıcılar için önde gelen uygulamaları sağlamayı amaçlıyor.

Burak Göncü’nün genç bir girişimci olarak kendisiyle aynı yoldan yürümek isteyenlere de tavsiyeleri var. Göncü, “Bu işe ilk başladığımda bugün sahip olduğum imkanların neredeyse hiçbirine sahip değildim. Yanlış anlamayın lütfen hiç aç kalmadım ya da yokluk çekmedim, ancak şu an gerçekleştirdiğim, benim için belki zamanında çok uzak ve dokunulmaz gelen hayallerin içinde yüzüyorum. Beni buraya getiren şey, elimdeki imkanları ve teknolojiyi maksimum verimlilik potansiyeline ulaştırmak için sahip olduğum tutkuydu. Örneğin, yeni bir akıllı telefon alabilecek imkanım olmadığında, onu olabilecek en iyi hale getirmeye çalışıp insanlara da sundum. Bu bana bir akıllı telefonun nasıl çalıştığını öğretti.” diyor.

Göncü’nün gençlerin ellerindeki fırsatları doğru yorumlaması gerektiğine ilişkin uyarıları gerçekten e çok yerinde. Genç iş adamı, “Eğer o günlerde yeni bir akıllı telefon alabilecek imkanım olsaydı, bugün burada olamayabilirdim. Şimdi dünya için aynı şeyi düşünüyor ve hayal ediyorum. Dünya'nın yeni çocukları olarak yolun çok başındayız. Bu yazıyı okuyabiliyorsanız eğer, bir şeyler yapamamak için hiç bir bahaneniz olmadığını hatırlatmak isterim” diyor ve ekliyor:

“‘Hangi programlama dilinden başlamalıyım?’ gibi sorulara bu kadar takılmayın. Hayatımda hiç bir projeyi tek bir dili kullanarak bitirmedim. Programlama dilleri sadece birer araçtır. Tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Önemli olan neyi, hangi teknolojiyle yapmayı amaçladığınız. Sizi amacınıza ulaştıracak olan şey, yazdığınız dilin syntax'ı değil, kullanmak istediğiniz teknoloji olacaktır. Belirleyeceğiniz amaç, zaten size ihtiyacınız olanları gösterecektir”

Burakgon LTD., kullanıcılarının mobil cihaz verimliliğini ve deneyimini daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli hale getirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Firma, ülkemize katma değer kazandıracak projeleri geliştirmek ve hayata geçirmek için tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Burakgon’un başarılı uygulamalarını görmek için Play Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca şirketi Facebook sayfasından, Burak Göncü’ye de Instagram hesabından takip etmeniz mümkün.