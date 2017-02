Gionee, İki Yeni Selfie Canavarı Telefonunu Tanıttı

Adı ülkemizde pek duyulmasa da mazisi 2000'li yılların başına dayanan Çinli akıllı telefon üreticisi Gionee, pil ve öz çekim canavarı iki yeni modelini MWC'de tanıttı.

2002 yılında kurulan Çinli telefon üreticisi Gionee, MWC 2017'de Gionee A1 ve Gionee A1 Plus isimli iki yeni akıllı telefonunu tanıttı. Her iki telefon da özellikle öz çekim deneyimi ve üstün pil ömrü sunmayı hedefliyor. Her iki cihazda da parmak izi sensörü bulunuyor.

Gionee A1 Plus'ın Özellikleri

Gionee A1 Plus, 4 GB RAM ve Helio P25 yonga seti ile birlikte büyük bir 6 inç 1080p ekrana sahip. Buna ek olarak akıllı cihazda, 4G LTE bağlantısı ve 256 GB'a kadar genişletilebilen 64 GB dahili saklama alanı mevcut. 4550mAh bataryası sayesinde cihaz uzun bir pil ömrüne sahip. Gionee A1 Plus'ın ön tarafında 20MP öz çekim kamerası, arka tarafında ise 13MP + 5MP çift kamera bulunuyor.

Gionee A1'in Özellikleri

Daha az güçlü Gionee A1, 5 inçlik Full HD ekrana sahip ve Helio P10 yongaseti ile güçlendirildi. 4 GB RAM ve 64 GB dahili saklama alanına sahip ve saklama alanı, kardeşinde olduğu gibi 256 GB'a kadar genişletilebiliyor. 5.5 inçlik 1080p ekrana sahip akıllı telefonun arka yüzünde 13 megapiksellik f/2.0 diyafram genişliğinde bir kamera ve ön tarafında ise 16 megapiksellik bir öz çekim kamerası bulunacak. Bu modelde de pil konusunda cimri davranılmamış ve batarya, 4010mAh kapasite sunuyor. Telefon 8.5mm kalınlığında ve 182 gram ağırlığında.

Her iki telefon da Android 7 Nougat ile yüklü halde geliyor. Fiyatlandırma ve satış tarihi hakkındaki detaylar henüz açıklanmadı.