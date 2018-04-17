Gizemli Bir İsrailli Şirket, Facebook Fotoğraflarımızı Almış

Gün geçmiyor ki Facebook, yeni bir skandalla daha gündeme oturmasın. Facebook bu skandalların bedelini yavaş yavaş ödüyor olsa da, kişisel bilgilerimiz hala büyük bir risk altında.

Forbes raporlarına göre, son beş yıl içinde eski İsrailli istihbarat memurları tarafından kurulan bir gözetim şirketi olan 'Terrogence', Yalnızca Facebook'u değil YouTube ve diğer sosyal paylaşım sitelerini dev bir yüz tanıma veritabanı oluşturmak için kullanıyor.

Veritabanları, Terrogence'in yüz tanıma servisi Face-Int'in bir parçası. Bu verilerse 35.000'den fazla video ve fotoğraftan toplanan binlerce terör şüphelisinin yüzlerini içeriyor. Teröristler dışında şirket, NSA ve ABD Deniz Kuvvetleri de dahil olmak üzere ABD hükümetinin istihbarat teknolojisinden de yararlanıyor. Her iki kurum da hükümetin topladığı terörist silah projelerine ve terör saldırı taktikleri gibi konular hakkında bilgi erişimini sağlıyor.

Şirketin internet sitesi, teröristlerin, suçluların ve havacılık güvenliği, göç ve ulusal güvenlik için bir tehdit oluşturduğuna inanılan diğer kişilerin çevrimiçi profillerini ve yüz görüntülerini aktif olarak izler ve toplar. Face-Int veritabanı, dünyanın dört bir yanındaki YouTube, Facebook ve açık ve kapalı forumlar gibi çevrimiçi kaynaklardan toplanan binlerce şüphelinin profilini barındırıyor.

Peki, siz bu konunun yalnızca teröristleri izlemek için yapıldığına inanıyor musunuz? Yoksa 'teröristleri takip etme adı altında' bu şirket, daha kötü bir proje lehine mi bunları yapıyor? Zannımca kişisel bilgilerimiz tamamen tehdit altında. Lütfen, siz de düşüncelerinizi bizlerle paylaşın.