Sevilen aksiyon-RPG Rakion, Neosonyx yapımcılığında Lemon8games tarafından yeniden yayınlandı. Oyun, Türkiye’ye özel sunucusu ve tamamen Türkçe dil desteği ile geri döndü.

Aksiyon-RPG türündeki Rakion, ilk kez 2006 yılında ülkemizde oyuncular ile buluşmuştu. 2019 yılında yayın hayatına bir süre ara veren Rakion, orijinal hali ile tamamen Türkçe olarak ülkemizde yayın hayatına yeniden başladı.

Oyunun geri dönüşü 6 Nisan’da başlayan ön kayıt dönemi ile Türk oyunculara duyurulmuştu.

Yeni tanışacaklar için Rakion nasıl bir oyundu anlatalım:

Fantastik evreni ve hikayesi ile dikkat çeken Rakion, Tanrıların Ülkesi olarak anılan Emer kıtasında geçiyor. Kıtanın koruyucusu Beyaz Ejderha, barışı korumak için elinden geleni yapsa da insanların aç gözlülüğü kaosu beraberinde getiriyor.

İnsanlığın kaderine yön vermek isteyen kahramanlar ve intikam yemini etmiş kötülerle dolu bu hikâye, oyunculara heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Rakion’un Türkiye sunucusu etkinliklerle açıldı

Rakion’un resmi Türkiye sunucusu 9 Mayıs tarihinde ödüller sunan özel etkinliklerle açıldı. 4 Haziran'a kadar devam edecek özel açılış etkinlikleriyle ilgili detaylı bilgilere Rakion Türkiye’nin resmi forum sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca açılışa özel benzersiz avantajlar sunan Süper Oyuncu Bileti de satışa sunuldu. Rakion macerasını bir adım ileri taşıyacak bu özel bilet, yalnızca oyunun açılışına özel olarak 9 Mayıs – 5 Haziran arasında sınırlı süre için satışta olacak. Süper Oyuncu Bileti ile ilgili tüm detaylara Dükkan’dan ulaşabilirsiniz.

Eğer siz de RPG türünde oyunları seven bir oyuncuysanız, açılışa özel birçok avantaj ve eğlenceli etkinlikleri kaçırmamak için siz de burraya tıklayarak Rakion’un web sitesini ziyaret edebilir ve oyunu indirebilirsiniz