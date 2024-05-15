Sony, yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 VI'yı tanıttı. İşte iddialı özelliklerle gelen telefon hakkında bilmeniz gereken her şey.

Artık akıllı telefon sektöründe adını sık duymadığımız Sony, sanılanın aksine yeni cihazlar üretmeye devam ediyor. Şirket, bugün gerçekleştirdiği sanal bir etkinlikle yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı.

Sony’nin yeni telefonu, “Xperia 1 VI” ismine sahip. Detaylarına baktığımızda ise şirketin piyasadaki dişli modellere rakip olmak istediğini görüyoruz. Tabii ki S24 Ultra gibi cihazlarla ne kadar yarışabilir orası tartışılır. İşte telefon hakkında tüm bilmeniz gerekenler.

Sony Xperia 1 VI neler sunuyor?

Sony Xperia 1 VI’nın şirketin diğer cihazlarından alışık olduğumuz minimalist tasarım dilini benimsediğini görebiliyoruz. Bu tasarımın ona şık bir görünüm kazandırdığını söylemek mümkün. Cihazda arkasında ve önünde düz bir tasarım tercih edildiğini görebiliyoruz. Arkada önceki nesil Xperia 1 V’e benzer bir hap şeklindeki adaya yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Boyutları 162, 74 ve 8,2 mm olarak açıklanırken ağırlığı ise 192 gram.

Tasarımdaki en büyük değişiklik, artık 4K ekranlı önceki cihazlarda gördüğümüz 21:9 en boy oranı yerine 19.5:9 en boy oranıyla gelmesi. Bu, telefonu bir önceki nesle kıyasla daha kısa ve geniş hâle getirmiş. Xperia 1 VI’da 6,5 inçlik 1080x2340 çözünürlüğe LTPO OLED ekran yer aldığını söyleyelim. Şirket, 4K OLED ekranı bu versiyonda bırakmış. Yenileme hızı 120 Hz olarak karşımıza çıkarken dokunmatik örnekleme hızı ise 240 Hz olarak açıklandı. Parmak izi okuyucusu da yan tarafta yer alıyor.

Sony Xperia 1 VI’da Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyi görüyoruz. Ona 12 GB’lık LPDDR5X RAM ve 256 GB’lık UFS 4.0 depolama eşlik ediyor. Belli pazarlarda 512 GB’lık versiyonun da satılacağı ifade edildi. Şirket, rakiplerinin aksine telefonda yer alacak herhangi bir yapay zekâ özelliği duyurmadı.

Zeiss iş biriliğiyle gelen kamera tarafına baktığımızda arkada geçen seneyle aynı olan 48 MP’lik (f/1.9) bir ana senör görüyoruz. Ayrıca 12 MP’lik (f/2.2) ultra geniş açılı kamera da var. Üçüncüsü ise 3.5x ila 7.1x arası optik zoom sunabilen 12 MP’lik (f/2.3) telefoto kamera. Önde ise 12 MP’lik bir selfie kamerası var.

Sony Xperia 1 VI, 30W hızlı şarj destekli 5000 mAh’lik bataryaya sahip. 3 yıl işletim sistemi, 4 yıl da güvenlik güncellemesi desteğiyle gelen telefon, kutudan Android 14’le çıkıyor. Bunun dışında Bluetooth 5.4 LE, NFC, 5G, 4G, Wi-Fi 6E desteği ve IP65/IP68 su ve toz geçirmezlik derecelerine de sahip.

Sony Xperia 1 VI teknik özellikleri

Ekran 6,5 inç, FHD+, 120 Hz, OLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 48 MP, 12 MP, 12 MP Ön Kamera 12 MP Batarya 5000 mAh (30W) İşletim Sistemi Android 14

Sony Xperia 1 VI fiyatı

Son, Xperia 1 VI’nın 1.399 euro’luk bir fiyata sahip olacağını açıklandı. Xperia telefonlar ülkemizde satılmadığı için Türkiye’ye gelmesini beklemiyoruz.