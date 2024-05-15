Google, dünkü I/O sunumunda tanıttığı Sora'ya rakip olacak metinden video üretme aracını belli üreticilerle test edeceğini ifade etti. Testlere katılmak isteyenler için başvuru formu da açıldı.

Google, dünkü I/O 2024 sunumunda yapay zekâ konusunda attığı yeni adımları duyurmuştu. Bunlar arasında en çok öne çıkan duyurulardan biri de metinden görsel oluşturmayı sağlayan “Veo” isimli araçtı. OpenAI’ın Sora modeline rakip olarak çıkarılan model, kısa metin komutlarıyla 60 saniyeden daha uzun 1080p çözünürlükte yüksek kaliteli videolar oluşturabiliyordu. Örnek videolarda, gerçekten Sora’yla yarışabileceği görülmüştü.

Şirket, tabii ki Veo’yu geniş çapta kullanıma sunmadı ve ilerleyen zamanlarda geleceğini ifade etti. Ancak modeli belli kullanıcılarda test edeceğini de ekledi. Bu katılımcılar için bir form da oluşturuldu.

Dünya çapından başvuru yapılabilen testlere sadece Google’ın seçtiği sınırlı sayıda kişi katılabilecek

Veo, Google Labs üzerinden erişilebilir olacak. Teknoloji devi, başvuru yapan kişiler arasından sadece “güvenilir testçiler” olarak nitelendirdiği kişileri seçeceğini ifade ediyor. Yani herkesten ziyade muhtemelen bu tarz içerikler üretenler ve sanatçılar arasından kişiler seçilecek.

Program kapsamında seçilenler, Veo’nun yanı sıra Google’ın en gelişmiş metinden görsel üretme aracı olan “Imagen 3”ü de deneyimleme şansı yakalayacaklar. Şirket, bu tarz testlerle birlikte modellerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Düzenli olarak başvuruları kontrol edeceğini belirten şirket, kaç kişinin seçileceğini söylemiyor. Siz de kendinize güvenen bir içerik üreticisi veya sanatçıysanız aşağıda anlattığımız şekilde Veo’nun testlerine başvurabilirsiniz:

Google Veo’nun testleri için nasıl başvuru yapılır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden başvuru sayfasına ulaşın.

üzerinden başvuru sayfasına ulaşın. Adım #2: Formda yer alan soruları yanıtlayın ve başvurunuzu gönderin.

Formda kullanıcılara yaşadıkları ülke, 18 yaş ve üzeri olup olmadıkları gibi genel sorular soruluyor. Ayrıca daha önce yaptıkları çalışmaların örneklerinin de sağlanması isteniyor.

Google Veo ile oluşturulan bazı örnekler: