WhatsApp, sohbetlerde mesajlarınızın yer aldığı sohbet balonlarının rengini değiştirmenize izin vermeye hazırlanıyor. Balonun rengi şu ana kadar sadece yeşildi.

WhatsApp, her geçen gün yepyeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Bundan birkaç gün önce kanallara kategori getirmeyi planladığını görmüştük. Onun öncesinde ise profil fotoğraflarının ekran görüntüsünün alınamayacağı ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise uygulamaya gelecek küçük ama kullanıcıların çok hoşuna gidebilecek bir özellik ortaya çıktı. Yeni özellik WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS’teki son beta sürümünde fark edildi.

Sohbet balonunun rengi değiştirilebilecek

Bilindiği üzere WhatsApp’taki sohbetlerde mesaj gönderdiğinizde mesajınız bir baloncuk içerisinde yer alıyor. Şu ana kadar uygulamada bu balonun rengi değiştirilemiyordu. Hep yeşil renkliydi. Sadece aydınlık veya karanlık moda almanıza göre açık yeşil veya koyu yeşil olarak minik farklılıklar görüyordu.

Ancak bugün çıkan ortaya çıkan özellik, sohbet balonlarını ilerleyen zamanlarda değiştirilebileceğini ortaya koydu. Kullanıcılar, kendilerine sunulan belli renk seçenekleri arasından baloncuğun rengini değiştirebilecek. Mavi rengin seçildiği bir ekran görüntüsünden bir örneğini görebiliyoruz. Şu anda olduğu gibi koyu moda alındığında bu renk yine daha koyu bir hâl alıyor.

Aslında bu özellik, birkaç ay önce çıkan bir yeniliğin parçası. Ocak ayındaki testlerde, şirketin uygulamanın ana rengini değiştirebileceğini görmüştük. O özellikte yeşil, mor, beyaz, mavi, pembe olmak üzere 5 farklı renk sunuluyordu. Bu nedenle baloncuk için de aynı renklerin sunulacağını tahmin edebiliriz.

Kullanıcıların WhatsApp’ı artık kendi tercihlerine göre şekillendirmesine yarayacak özellik, şimdilik test aşamasında. Ne zaman geleceği bilinmiyor. Kullanıma sunulduğunda sizleri bilgilendireceğiz.