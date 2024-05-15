OpenAI'ın ücretli-ücretsiz tüm kullanıcılara sunacağı yeni dil modeli GPT-4o nasıl kullanılır? GPT-3.5 ile farkları ne? Tüm özellikleri ücretsiz olarak kullanılabilecek mi? Birkaç gündür kullanıcıların kafasını karıştıran tüm bu soruları yanıtlıyoruz.

OpenAI, pazartesi akşamı çok beklenen ilkbahar etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte, ChatGPT’ye güç verecek yeni amiral gemisi dil modeli GPT-4o tanıtılmıştı. Ancak kullanıcıları en çok sevindiren haber, birçok önemli yenilikle gelen bu modelin ücretsiz sunulmasıydı.

OpenAI’ın GPT-4o’yu ücretsiz kullanıcılara da getirmeye başlayacağını söylemesi, son birkaç gündür sosyal medyada bazı kafa karışıklıklarına neden oldu. Kullanıcılar, GPT-4o’nun nasıl kullanılacağını, GPT-3.5’ün ne olduğunu, yeni sesli mod hakkındaki detayları pek anlayamadılar. Biz de bu içeriğimizde tüm bu soruların yanıtlarını verdik.

GPT-4o nedir? GPT-3.5 ile farkları ne?

GPT-4o, OpenAI’ın 13 Mayıs günü tanıttığı yeni büyük dil modelinin (LLM) ismi. Bu model, telefonunuzdan veya masaüstünden kullandığınız ChatGPT sohbet botuna güç veriyor. Yani botun yetenekleri bu modelden geliyor.

GPT 3.5 ise yine bir dil modeli ancak eski. OpenAI, bu modeli 2022’de tanıtmıştı. GPT-3.5, ChatGPT’nin ücretsiz versiyonunda sunuluyor. Yani şu an ChatGPT’yi para vermeden kullanan herkes GPT-3.5’ten yararlanıyor. Plus, yani ücret ödeyen aboneler ise GPT-4 ismi verilen, Mart 2023’te tanıtılan modeli kullanıyorlar.

Ücretsiz kullanıcılar, artık GPT 3.5 yerine yeni GPT-4o’yu kullanabilecekler. GPT-4o, mevcut modellerden daha iyi performans göstermesinin yanı sıra 2 kat daha hızlı. Ayrıca yerleşik olarak çok modelli bir yapay zekâ modeli. Bu da ses, metin ve görüntüyü anlayıp içerik üretebildiği anlamına geliyor. Ayrıca daha az gecikmeli ve çok daha fazla insan gibi hissettiren yanıtlar verebiliyor. Örneğin sesli modda bir insanla neredeyse aynı seviyede olan 232 milisaniye kadar düşük sürede yanıt verme yeteneğine sahip.

GPT-4o’da tüm özellikleri sınırsız bedava kullanabilecek miyiz?

GPT-4o’nun ücretsiz olarak kullanılacağını söylemiştik. Ancak bu özellikleri maalesef sınırsız bir şekilde kullanamayacaksınız. Şirketin normalde ücretli olan ancak GPT-4o sayesinde ücretsiz olan (internet erişimi, dosya yükleme vb.) özellikler, günlük belli sınırlamalar dahilinde ücretsiz kullanılabilecek. Bu sınırlamaya ulaştığınızda ChatGPT otomatik olarak GPT 3.5’e geri dönecek. OpenAI, GPT-4o için sınırlamaların ne kadar olacağını açıklamadı ancak ulaştığınızda kullanmaya devam etmeniz için Plus abonesi olmanız gerekecek.

Normalde ücretli olan ancak ücretsiz kullanabileceğimiz özellikler için:

Sesli mod zaten ChatGPT’de vardı, yeni versiyonu sadece Plus abonelerine gelecek

Kafa karışıklığı oluşturan konulardan biri de sesli moda gelecek yeniliklerdi. Bazı kullanıcılar uygulamada sesli modu kullanıp yeni özelliklerin geldiğini sandılar. Ancak bu doğru değil. ChatGPT’nin aylardır sesli sohbet özelliği var. Yani zaten konuşabiliyordunuz.

Yeni olan şey, GPT-4o’nun gelişiyle sesli modun geliştirilmesi. Artık sesli yanıtlar daha doğal, daha az gecikmeli ve daha iyi bir hâl alıyor. Yeni model ile ses tonunda duygu değişiklikleri gibi birçok yeni özelliği artık görebiliyoruz. GPT-4o, tüm giriş ve çıkışları tek bir sinir ağı üzerinden işleyebiliyor. Önceki modellerde üç farklı sinir ağı gerekiyordu. Bir model sesi metne çeviriyor, GPT-3,5 veya GPT-4 bu metni işliyor, üçüncü bir model ise metni tekrar sese dönüştürüyordu. GPT-4o bunların hepsini tek başına yapıyor.

Yeni sesli sohbet versiyonunun diğer özelliklerin aksine ücretsiz abonelere sunulmayacağının altını çizelim. Özellik, ilerleyen haftalarda sadece Plus abonelerine sunulacak.

GPT-4o nasıl kullanılır?

OpenAI, etkinlikte GPT-4o’nun metin ve görüntü özelliklerinin tüm kullanıcılara sunulmaya başladığını ifade etti. Yani kademeli olarak özellik gelmeye başladı. Tek yapmanız gereken ChatGPT uygulamasını güncellemek. Bunun ardından ekranın üstünde ChatGPT yazısı üzerinden erişebileceğiniz model seçenekleri arasında GPT-4o’yu seçebileceksiniz. Ancak dediğimiz gibi kademeli olarak sunuluyor. Yani hâlâ erişemiyor olabilirsiniz. Gelmesi için biraz beklemeniz gerekebilir. Birkaç hafta kadar sürebilir.

GPT-4o’nun yeteneklerini merak ediyorsanız: