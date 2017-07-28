Google, 2045 Yılında Hayatın Sonunun Geleceğini Düşünüyor

Google baş mühendisi Ray Rurzweil, 2045 yılında her şeyin değişebileceğini söyledi.

İnsanlığın sonuyla ilgili bir çok teori var ve bunlardan bazılarını siz de duymuşsunuzdur. Bu kez teori çok daha beklenmedik bir yerden geldi. Google'ın baş mühendisi Ray Kurzweil, 2045 yılında insanlığın sonunun geleceğini iddia etti.

Şu an için yapay zekanın Siri'den ve büyük satranç ustalarıyla yarışan Deep Blue gibi bilgisayarlardan ibaret oduğunu belirten Kurzweil, 2029 yılında yapay zekanın güçlenerek insan zekasına ulaşacağını söyledi.

Henüz hiçbir yapay zekanın makinenin insandan ayırt edilmesini sağlayan berbat Turing testini geçemediğini, ancak ilerleyen zaman içinde gelişip testi geçeceğini söyledi.

Bir sonraki adım 'süper yapay zeka' olacak ve insandan hem daha zeki hem de daha güçlü olacak.

Şu andaki ilerlemenin Google'ın tahminlerinden çok hızlı olduğunu belirten Kurzweil, 2045 yılında her şeyin değişeceğini beklediklerini, tüm bunların ne anlama geldiğini bilmese de iyi haber olmadığını düşünecek kadar bilimkurgu senaryosu gördüğünü belirtiyor.