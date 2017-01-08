Google’da Muhtemelen Bilmediğiniz 10 Farklı Arama Yöntemi!

Google bize birçok imkan sunuyor, ancak insan diline ulaşmak kolay değil. Peki Google'ın bizi tam olarak anlamasını, yani aradığımız sonuçlara en yakın şekilde arama yapmasını nasıl sağlarız? İşte bunun için 10 yöntem.

“Dijital çağda yaşıyoruz” veya “Yapay zeka insan zekasını aşacak” gibi cümleler 10-15 yıl önce ancak bir bilim kurgu filminde geçebilecek ifadelerdi. Günümüzde bir gerçekliği temsil etse de makineler hala o kadar zeki değiller.

Muhtemelen Google, algoritması itibari ile en gelişmiş arama motoru; ancak o bile bazen doğru sonucu karşımıza çıkarmada zorlanıyor. Bunun nedeni henüz doğal dil işleme teknolojilerinin sandığımız kadar gelişmiş olmaması. Ancak Google bu sorunu aşmak için belli yöntemler sunmuş.

Listelediğimiz yöntemlerle, bir anlamda arama motorları ile konuşabiliyoruz. Evet, dijital çağda yaşıyoruz ancak buna ne kadar uyum sağlıyoruz? Makineler insan gibi düşünmeye adım adım yaklaşırken, biz de makinelere doğru 1 adım ayabiliriz. İşte bunun için 10 yöntem!

1- Bu veya O

Bazen isimlerde veya farklı durumlarda iki seçenek arasında kalırız. İşte bu gibi durumlarda ifadelerin arasına “or” koyarsak Google bize doğrusunu gösterecektir!

2-Eş Anlamlıları Arayın

Bir sitede arayacağınız kelimenin benzer anlamlarda kullanımlarını arıyorsanız, “~” işareti yaptıktan sonra kelimeyi yazın. Gerisini Google halledecek.

3-Sitelerin İçinde Arama Yapın

Bir sitenin içinde arama yapmak istiyorsanız, araç çubuğuna sitenin URL’sini yazın ve yanına arayacaklarınızı ekleyin.

4-Arayacağınız Şeyle İlgili Kelimeleri mi Unuttunuz?

Eğer uzun bir cümle arıyorsanız ve içindeki önemli kelimeleri unuttuysanız Google size şu formülle yardımcı oluyor: “AROUND+ (Aklınıza gelmeyen kelime miktarı)”.

5-Yüce Asteriks Size Yardım Edecek!

Tek bir kelimeyi unuttuysanız Yüce Asteriks’ten yardım isteyin veya doğrudan Google’dan isteseniz daha mantıklı olur. Hatırlayamadığınız kelimenin yerine “*” işaretini koyun.

6-Bir Sayfayı veya Özel Bir URL’yi Arayın

Bir sayfa başlığı veya özel bir URL’yi “intitle:” veya “insite:” yazıp, yanına istediğiniz sayfanın ismini koyarak arayabilirsiniz.

7-Bir Zaman Aralığı Kullanın

Eğer özel bir zaman aralığında olanları arıyorsanız, tarihler arasına üç nokta(...) koyarak bulabilirsiniz.

8-Benzer Siteleri Kullanarak Arayın

Benzer konularda araştırma yapmak için, “related:” anahtar kelimesini kullanabilirsiniz.

9-Bir Cümle Arayın

Özel bir söz arıyorsanız çift tırnak kullanın. Örneğin “Araştırmacılar, vücudumuzda var olan yeni bir organ keşfettiler”.

10-Önemsiz Kelimeleri Çıkararak Arayın

Eksi (-) işaretini bir kelimenin önünde kullanırsanız, Google bu kelimenin olmadığı siteleri arayacaktır.