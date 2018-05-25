"Google bulamıyorsa, yoktur." mottosunu insanların diline yerleştirecek kadar başarılı olan Google'ın alternatiflerine bakınıyorsanız doğru yerdesiniz.

Google'ın onlarca yıldır işini en iyi yapan arama motoru olduğu ve rakiplerini pek yanına yanaştırmadığı hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Bununla birlikte artık her yeni günde Google'ın yüzünü görmekten sıkılanlar için 5 farklı alternatif arama motorunu derledik.

Hem sansür hem de gizlilik problemleriyle boğuşmak istemiyorsanız Gibiru'ya göz atabilirsiniz. AnonymouX eklentisinin de yapımcılarından gelen Gibiru, 2009'dan beri hizmet veriyor.

SearX, internet aleminde hiçbir şekilde bilgilerinizi ve kullanım alışkanlıklarınızı saklamamasıyla biliniyor. Kendine ait bir arama algoritması bulunmayan SearX, Google ve Wikipedia gibi dış kaynaklardan sonuç çekiyor.

Yine 2009 yılında kurulan StartPage, benzerlerinin aksine tamamen kendi arama algoristmasına sahip. Arama hizmetinin yanı sıra StartPage'in bir de ücretsiz proxy servisi mevcut.

Belki de adını daha önce hiç duymadığınız bu arama motorunun günlük tekil ziyaretçi sayısı 23 milyondan fazla! Search Encrypt, 15 dakikada bir topladığı bilgileri siliyor. Bu sayede herhangi bir güvenlik endişesi duymanız gerekmiyor.

Muadillerine göre en büyük özelliği görsel olarak çok daha klas bir görünüme sahip olması olan Qwant, Fransız menşeli bir arama motoru. Kolaylıkla hem metin, hem görsel ve sosyal medya araması yapabileceğiniz Qwant da herhangi bir bilginizi depolamıyor.