2015 yılında bir yazılım mühendisi zenci arkadaşlarının Google Fotoğraflar tarafından 'gorilla' olarak algılandığını tespit etmiş, Google bu konuda çözüm getireceği sözünü vermişti. Fakat aradan geçen 3 yıla rağmen Google'ın yaptığı tek şey, bazı primat cinslerini görüntü algılama kategorisinden kaldırmak oldu.

Yazılım mühendisi Jacky Alcine 2015 yılında Google Fotoğraflar’daki görüntü algılama algoritmasının siyahi arkadaşlarını ‘gorilla’ olarak algıladığını belirtmiş, Google ise bu hatadan ötürü özür dileyerek sorunu çözeceği sözünü vermişti. Fakat Wired’da yayınlanan yeni bir habere göre aradan üç yıl geçmesine rağmen Google gerçek anlamda bir çözüm getirmedi hala. Firmanın yaptığı tek şey, görüntü algılama algoritmalarının gorilla tanımı yapmalarına engel olmak. Bunun sebebinin başka bir yanlış kategorizasyona neden olmamak için sadece servisi kısıtlamakla yetinmenin daha yerinde olacağı düşüncesi olduğu sanılıyor.

Wired’ın Google Fotoğraflar algoritması üzerinde yaptığı birkaç denemede farklı primatlara ait binlerce resim servise yüklenmiş. Babunlar, gibonlar ve marmosetlerin hepsi de doğru şekilde tanımlanırken, gorilla ve şempazelerin tanımlaması yapılamamış. Wired aynı zamanda Google’ın diğer ırkçı kategorilerde de yapay zeka algoritmasını kısıtladığını tespit etmiş. Örneğin ‘siyah erkek’ ya da ‘siyah kadın’ şeklindeki aramalarda ırk olarak değil, siyah ve beyazlar giyinmiş insanlar şeklindeki resimler listeleniyor.

Google’dan bir sözcü, 2015 yılında Alcine’in attığı tweetten sonra gorila, şempanze, ve maymun kategorilerinin resim kategorilerinden engellendiğini doğruladı. Sözcü, “Resim etiketleme teknolojisi hala ilk çağlarında. Maalesef henüz olgunlaşması için zaman var” açıklamasını yaptı. Fakat diğer firmalara satışı gerçekleştirilen Cloud Vision API’si ve Google Assistant gibi diğer Google servislerinde halen kullanılıyor bu kategoriler.