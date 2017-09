Google Keep 4 Yeni Renkle Daha Canlı Hale Geliyor!

Google'ın çok sevilen not alma uygulaması Keep, dört farklı yeni renk ile daha canlı ve kolay hatırlanan notların önünü açıyor.

Google'ın çözümü olan minimalist not alma uygulaması Keep, benim ve tanıdığım bir çok kişinin favori not alma uygulaması olarak yerini koruyor. Gerek sade arayüzü gerekse sıkıntısız platformlar arası senkronizasyonu uygulamayı diğerlerinden öne geçirmeyi başarıyor.

Keep'e yeni gelen güncelleme ile birlikte notlarınıza verebileceğiniz renklere dört tane yeni ton daha ekleniyor. Şimdiye kadar beyaz, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, turkuaz, mavi ve griden oluşan renk seçenekleri, yeni versiyonda koyu mavi, mor, pembe ve kahverengiyi de sisteme dahil ediyor. Köklü olmayan bu değişikler tabi ki not alma alışkanlıklarınızı değiştirmeyecek ancak yeni renklerin uygulamaya dahil edilmesi ve ekosisteme özen gösterilmesi bizler için iyi bir haber.

Yeni eklenen renklerden en canlsı koyu mavi ve mor olurken pembe ve kahverengi daha az önemli notlarınızı ya da gözlerinize yük olmasını istemediklerinizi işaretlemenizi sağlıyor. Yeni renkler şuan net şekilde keep.google.com adresinde mevcut ve Android platformuna da Google Play Store üzerinden dağıtılmaya başlandı. Eğer cihazınıza hala ulaşmadıysa Play Store'a giderek uygulama güncellemeniz olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.