Türk reklam dünyası, yıllar boyu akıllarda yer eden efsane esprilerle dolup taşıyor. Bu içeriğimizde, Türkiye televizyonlarında yer almış en komik reklamları bir araya getirdik.

Türk reklamcılık tarihi, hafızalardan silinmeyen pek çok eğlenceli reklam filmine ev sahipliği yaptı. Bu reklamlar, kimi zaman akıllıca yazılmış diyaloglarıyla, kimi zamansa eğlenceli ve yaratıcı senaryolarıyla izleyicilerin beğenisini toplamayı başardı

O halde, patlamış mısırlarınızı hazırladıysanız Türkiye’nin en komik reklamlarına doğru neşeli bir yolculuğa çıkalım.

“Alırım anahtarını Mike!” ve “Asfalt ağladı be!” cümleleriyle akıllarımıza kazınan bu Opet reklamı unutulmazlar arasında.

Gelmiş geçmiş en komik deyince Cem Yılmaz'lı reklamlar olmazsa olmazdı tabii. “Doktor bu ne?” ile hatırladığımız Doritos reklamı:

Ata Demirer’li telefon operatörü reklamı da listenin en komiklerinden.

Özkan Uğur’un oynadığı, Fındık Tanıtım Grubu tarafından çekilen “aganigi-naganigi” reklamı şüphesiz ki listenin yıldızlarından.

Ali Desidero’lu Derby reklamı da bu listede olacaktı tabii.

Magnum’la dalga geçen Panda reklamı tüm gerçekçiliğiyle yüzleri güldüren nadir reklamlardan.

Muazzez Abacı ve Gönül Yazar’lı Snickers reklamı da kahkaha attıran türden.

Kiğılı’nın “Üstüme rahat bir şeyler alıp geliyorum.” reklamı da son zamanların en iyilerinden.

Biraz tartışmalı olsa da Sprite’ın “Acımasız Gerçekler” reklam serisi de o döneminin yıldızlarındandı.

Sıra dışı yaklaşımıyla Şölen Nutymax reklamı:

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Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu, bizim unuttuğumuz ama sizin eklemek istediğiniz bir reklam filmi var mı?

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