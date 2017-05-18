Google Lens, kamera ile yapay zekayı birleştirerek telefon kamerasına ikinci bir anlam yüklüyor. Google Lens sayesinde kameranın yakaladığı her şey, ayrı bir bilgi olacak.

Google’ın dün düzenlediği Google I/O 2017 konferansında, birbirinden önemli duyurular yapıldı. Bu duyurular arasında belki de en önemli duyuru olarak gösterilen Google Lens, telefon kamerasını yapay zeka ile birleştirerek daha önce kimsenin sunmadığı bir teknolojiyi kullanıcıların beğenisine sunacak.

Samsung’ın Bixby Vision ile yapmak istediği görsel arama özelliğini Google Lens ile sağlayacak Google, bunu Samsung’dan çok daha iyi yapacak gibi duruyor. Samsung’un Bixby Vision’u sunarken çok hoş bir fikri vardı, ancak bunu yapmak için gerekli veriler elinde bulunmuyordu. Google’da internetin görünen yüzünün tamamı yer alıyor. Böylesine devasa veri deposunun Google Lens ile birlikte kullanılması çok hoş sonuçlar doğuracaktır.

Google Lens, telefonunuzun kamerası ile yapay zekayı birleştirerek aynı zamanda kameranın gördüğü yerleri işliyor ve çekilen içerikler hakkında bilgi veriyor. Örneğin kameranızı bir restorana doğrulttuğunuzda, Google Lens sizler için o görsel ile ilgili tüm sonuçları dökecek. Ne olduğunu bilmediğiniz bir çiçeği kameranızla aradığınızda, Google sizin için o çiçeğin ne çiçeği olduğunu bulacak.

Yapay zekaların her geçen gün daha fazla hayatımıza girdiği bir dönemde, Google Lens gibi bir teknolojinin Google’ın bir diğer projesi Google Glass(gözlük)’ı doğrudan etkilemesi bekleniyor. Gözünüzde bulunan küçük bir ekranla baktığınız kişinin özelliklerini öğrenebildiğinizi düşününce, gerçekten gelecekten fırlamış bir teknoloji gibi geliyor. Ancak derinlere indiğimizde, Google Lens sayesinde bu teknolojinin mümkün olduğunu görüyoruz.

Google Lens, Bixby Vision’a Destek Olabilir

Google Lens’in potansiyeli çok fazla. Günümüzde milyarlarca insanın bilgisinin internette tutulduğu düşünüldüğünde, Google Lens’in elinin çok uzaklara ulaştığını görüyoruz. Samsung’un geliştirdiği Bixby Vision’da bu veriler ne yazık ki sınırlıydı. Bixby, Vivino, Pinterest, Amazon gibi şirketlerle anlaşmıştı. Bu şirketlerde satılan eşyaları bulunan görsellerle arayan Bixby Vision, bu konuda pek başarılı değil. Bunun sebebi, Samsung’un kendi kullanabileceği verilerin kısıtlı olması. Samsung bu verilere ulaşmak için sürekli anlaşma yapmak zorundayken Google zaten tüm verilere erişebiliyor. Bu durumun Google Lens ile birlikte değişmesi bekleniyor. Samsung Bixby Vision’u Android 6.0 ve üstü tüm telefonlara sunmayı hedefleyen Samsung, Google’dan aldığı veri gücü ile başarılı işler yapabilir.

Google Lens teknolojisi hakkında sizin düşünceleriniz nedir, sizce geleceğin teknolojilerinden birisi olabilir mi?