Google, artık rakiplerine destek vermeyecek, sadece kendi işletim sistemi olan Android kullanıcıları Chrome’a ulaşılabilecek.

Ağustos 2016'da Google, Chrome Web Mağazasındaki uygulamalar bölümünü kapatacağını açıkladı. Şirketin bir blog yazısında belirttiği gibi, bu bağımsız Chrome Uygulamalarını kapatma sürecinde atılmış bir adım ve bugün itibarı ile kullanıcılar Chrome Web sayfası üzerinden Play Store’a erişim sağlayamayacak.

Web Mağazası bölümünün kapatılmasıyla, Chrome uygulamalarını artık göremezsiniz. Daha önce kurulu olan uygulamalar hala çalışsa da, işlevsellikleri 2018 yılının ilk çeyreğinde Chrome'dan tamamen kaldırılacak. Google Chrome, uzantılar bölümünü korurken Progressive Web Apps adı altında bir dizi yenilik planladı. Bu yeniliklere göre tarayıcı, masa üstünüzü komple kaplayacak bir widget olarak kullanılabilecek.

Progressive Web Apps(PWA), Microsoft’un Windows 10’a bu özelliği ekleyeceğini duyurduğundan beri yavaşça popüler hale gelmeye başladı. Henüz kesin olmamakla birlikte, Google ise masaüstü için PWA ile ilgili 2018 yılı ortasında bir lansman vermeyi hedefliyor. İndirmek istediğiniz uygulamanın linkine sahipseniz Chrome uygulamasını yükleyebilirsiniz, ancak göz atma bölümü kapalı konumda.