İki yıldan uzun süredir üzerinde çalışılan proje tamamlandıktan sonra Google, oyun sektörüne de iddialı bir giriş yapacak.

The Information’un yayınladığı rapora göre, her sektörde kendisini göstermesine alışmış olduğumuz Google, yeni bir oyun konsolu üzerinde çalışıyor. “Yeti” adı verilen oyun konsolu projesine Mario Queiroz ve Majd Bakar önderlik ediyor.

2015’te başlayan projenin 2 yıl sürüp 2017 sonlarında bitmesi planlanıyordu. Ancak birçok gecikme yaşanan projenin ne durumda olduğu ve ne zaman tamamlanacağıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Tamamlanmasının ardından “Yeti” konsolu büyük olasılıkla Pixelbook’ta olduğu gibi “Made by Google” damgasıyla satışa sürülecek. Ayrıca Google konsol uygulamasına özel, bulut üzerinden canlı yayın yapılan bir sistem üzerinde de çalışıyor.

Ayrıca kullanıcılar, PlayStation Now ve PlayStation oyunlarını oynarken bulut üzerinden canlı yayın yapan sistemde yayınlayabilecekler. Her ne kadar çıkış tarihi belirli olmasa da, canlı yayın sistemiyle konsolun aynı anda çıkacağı düşünülüyor. “Yeti” konsoluyla ilgili fiyat ve özellik gibi bilgiler henüz açıklanmadığı için daha fazla bir şey diyemiyoruz. Ancak, Google tarafından 2 yıldan uzun süredir üzerinde çalışılan bir konsolun oldukça kaliteli olacağını düşünüyorum.