Rubik küpler, insanların robotlarla yarışamadığı bir başka alan oldu. Normalde bir insanın ustası olmak için yıllarını verdiği rubik küplerden birini göz kapayıp açıncaya kadar çözen bir robot, yeni dünya rekorunun da sahibi oldu.

3, 2, 1 ve 0 demeden çözülmüş bir rubik küp. Bu yeni rekor, yazılım geliştirici olan Jared Di Carlo ve MIT’de robotik üzerine eğitim alan Ben Katz tarafından yapıldı. İkili kişisel bloglarında tüm süreci açıkladılar ve dünya rekoru kıran robotun yapım aşamalarını anlattılar. Ancak robotlarının henüz bir adı bulunmuyor.

Göz açıp kapayıncaya dakar önündeki karmakarışık rubik kübü çözen bir robot düşünün. O her ne kadar bu görev için gene insanlar tarafından yapılsa da insanlardan daha başarılı olduğu kesin.

0.38 saniyelik rekor, aşağıdaki videoda kırılıyor. Size tavsiyemiz, geri sayım bittiğinde bir defa gözünüzü kırpmanız:

Daha önceki rekor, Sub1 Reloaded by Infineon isimli bir robot tarafından yapılan 0.637 saniyelik bir süreydi. Di Carlo’nun “Cactus Zone” adlı bloğuna göre ikili, daha önceki robotlarda kullanılan step motorlardan ziyade Kollmorgen ServoDisc adı verilen daha hızlı bir motor kullandı. Motorun tasarımı nedeniyle donanım, küpün 10 ms'lik çeyrek dönüşü sırasında 1000 devir/saat'i aşan bir hızla hareket ediyor. Oldukça kısa sürede, boyutlara göre inanılmaz bir hızdan bahsediyoruz.

Küpün çözülmeden önceki halini tanımlayıp, robotik kollara hükmeden şey ise bir yazılım ve PlayStation 3’ün Eye adındaki sensörlü kameraları. Algoritma küpün çözülmesi için gereken hamleleri belirleyip yalnızca 45 ms içinde motorlara emir veriyor.

Rekorun resmileşmesi için, deneyin uzmanlar karşısında tekrar yapılması gerekecek.