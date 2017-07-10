Gözlerinize Nefes Aldıracak 40 Duvar Kağıdı

Akıllı telefon ve tabletlerimize yeni bir hava katmanın en kolay yolu olan duvar kağıdı değiştirmeye hepimiz başvurmuşuzdur.

Hatrı sayılır miktarda paralar döküp satın aldığımız o süper yüksek çözünürlüklü ekranları ne kadar kullanıyoruz? Her gün baktığımız ekranlarda kullanmak üzere 40 duvar kağıdını sizler için bir araya getirdik.

Tema motorları, ikon paketleri, özel ana ekran uygulamaları sizin işiniz değilse duvar kağıdı değiştirmek telefonunuzu kişiselleştirmek ve gözlerinizi rahatlatmak için vazgeçilmezdir.

Sizler için bir araya getirdiğimiz piyasadakı en yüksek çözünürlüklü ekranda bile bozulmaya uğramayan duvar kağıtlarından 4 tanesinin küçültülmüş versiyonunu haberimize ekliyoruz. Fotoğrafların ardından indirme linki geliyor.

İndirme Linki: Google Drive