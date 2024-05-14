Çin Hükûmeti, ülkenin teknoloji devlerinin NVIDIA yerine kendi yerli üretim çiplerini kullanmalarını istiyor.

Merkezi Çin'de bulunan çok sayıda dev teknoloji firmasını bir çırpıda saymak mümkün: Huawei, Xiaomi, Oppo, vivo, Alibaba, Baidu, Tencent, ByteDance… Bütün bu devlerin ortak noktası ise çok büyük miktarlarda çipe ihtiyaç duymaları. Son gelen haberlere göre Çinli yetkililer, teknoloji devlerinden NVIDIA'nın çipleri yerine yerel üretim parçalarını kullanmalarını istedi.

The Information'ın haberine göre Çinli teknoloji üreticileri de bu talebin üzerine yapacakları satın alımlarda değişikliğe gidecek. Yeni dönemde Çin menşeli firmaların, yeni inşa edecekleri veri merkezlerinde, kullandıkları yabancı çip sayısı kadar yerli çip de kullanmaya başlayacakları öngörülüyor.

Şartlar henüz belirli değil

Öte yandan, en azından şu an için Çinli yetkililerin bu konuda sert bir tavır takınmadığı belirtiliyor. Bu isteğe olumlu cevap vermeyecek olan firmalara da bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı da henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili olarak henüz Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve teknoloji devleri henüz bir açıklamada bulunmadı.

Çin'in bu kararı, NVIDIA için büyük bir tehdit oluşturuyor. Firma, Çin pazarında tutunabilmek için uzun zamandır özel teklifler sunuyordu. NVIDIA, Çin için üç yeni GPU modeli üzerinde çalışıyor. H20, L20 ve L2 adı verilen bu modeller, ABD'nin uyguladığı ambargo kurallarına uygun olacak şekilde tasarlanmıştı. Bakalım bu açıklamadan sonra NVIDIA bu pazarda nasıl bir yol izleyecek.