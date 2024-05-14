Prime Video, The Boys dizisinden pek de kolay vazgeçecek gibi durmuyor. Dizinin beşinci sezonu için onay verildi.

Prime Video'nun süper kahramanlara bambaşka bir bakış açısı sunan, çizgi romanlardan uyarladığı dizisi The Boys, daha uzun süre ekranlarda kalacak gibi gözüküyor. Dizinin 13 Haziran'da yayımlanmaya başlayacak olan 4. sezonu öncesinde beşinci sezon için onay aldığı açıklandı.

Başrollerinde Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit ve Cameron Crovetti'nin yer aldığı yapımda Eric Kripke, Seth Rogen gibi pek çok önemli ismin de imzası bulunuyor. Popüler dizi Garth Ennis ve Darick Robertson'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanmıştı.

The Boys evreni büyümeye devam ediyor

Emmy ödüllü seri, 2019 yılında ekranlara merhaba demişti. Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, Kripke Enterprises, Original Film ve Point Grey Pictures ortak yapımı olan The Boys, kendine bir sinematk evren de kurdu. Şimdiye kadar bu evrende geçen Gen V yan dizisi, The Boys Presents: Diabolical adlı animasyon serisini gördük. Meksika'da geçen bir başka yan dizi de şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor.

Yeni sezon onayı salı günü Prime Video tarafından duyuruldu. Amazon MGM Studios Televizyon Başkanı Vernon Sanders, "cesur ve arsız" olarak serinin tüm dünyada insanları etkisi altına aldığını ve serinin küresel bir marka olmasından gurur duyduklarını, Eric Kripke ve yaratıcı ekibin anlatacak daha etkileyici hikâyeleri olduğunu belirtti.

Kripke ise şimdiye kadarki en iyi işinin The Boys olduğunu söyledi. Kripke'ye göre tek sorun ne hakkında yazacaklarına emin olmamaları.

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