Son dönemlerde çokça gördüğümüz oyundan uyarlama film furyasına Sleeping Dogs da dahil oluyor.

Dünyanın en popüler oyun serisi olan Grand Theft Auto’ya benzerliği ile dikkat çeken ve Hong Kong’da geçmesiyle GTA: Hong Kong olarak bile adlandırılmış olsa da gerek hikayesi gerek oynanışı ve muhteşem aksiyonuyla akıllara kazınan Sleeping Dogs da film oluyor.

2012 yılında piyasaya çıkan ve 2014 yılında yeni nesil grafikleriyle Definitive Edition versiyonu çıkan yapımda başrolü ise Ip Man ve Rouge One ile dikkat çeken Donnie Yen oynayacak.

Hızlı ve Öfkeli, xXx gibi serileri üreten Original Film tarafından yapımcılığı üstlenecek olan Sleeping Dogs’un bu yapımında ise yazının başında dediğimiz gibi Donnie Yen, Wei Shen karakterini canlandıracak. Ancak oyundaki Wei Shen karakterini ise bir diğer uzak doğulu aktör olan Will Yun Lee tarafından canlandırıldığını da belirtmiş olalım. (Keşke direkt Will’i seçselermiş)

Bakalım Square Enix’in sinemaya atılma evresi nasıl geçecek ve Sleeping Dogs nasıl bir film olarak karşımıza çıkacak. Açıkcası bir anlık düşündüğümüzde tam bir aksiyon filmi olabilecek, polis-çete koşuşturmacasını aktarabilecek güzel bir film olma ihtimali bir hayli yüksek.