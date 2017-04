Hamam böceklerinin PS4'lere girmesinin sebebi, bağımsız bir konsol tamircisi tarafından açıklandı.

Ülke olarak hayvanları seviyoruz. Köpek, kedi gibi dostlarımızı her ne kadar seviyor olsak dahi bazı hayvanlar var ki, insanlığın genel nefretini kazanmış. Söylediğim şeyi az çok anlamışsınızdır. Genel olarak böcekler olmakla birlikte hamam böcekleri, insanlığın nefret ettiği hayvan olarak dikkat çekiyor.

Olur olmaz yerlere giren hamam böcekleri, elektronik cihazlara girerek hem kendilerine hem de cihazın kendisine zarar veriyorlar. New York Manhattan’ın aşağı doğu yakasında bulunan bağımsız bir konsol tamir atölyesinde, PS4’ün içine kaçan hamam böcekleri ile alakalı açıklama yapıldı. PS4 sahibi iseniz sizi ilgilendiren bir haber olduğunu belirtelim. Elbette gerek PS4, gerekse Xbox One gibi konsollara hamam böceği gibi böceklerin kaçması söz konusu, ancak bu durum PS4’te çok daha fazla yaşanıyor. Tamircinin açıklamalarına göre her hafta en az bir PS4’ün hamam böceği vakasından dolayı tamire geldiği belirtildi.

Bunun en büyük sebebi, PS4’ün arkasında yer alan havalandırma ızgaralarının çok açık olması. Hamam böcekleri, bu ızgaralardan kolaylıkla PS4’ün içerisine girebiliyor ve burada, elektrik akımından ölerek hem cihaza zarar veriyor hem de kötü koku oluşmasına sebep oluyor.

Onarım uzmanlarına göre PS4’ün güç kaynağı nedeniyle Xbox One’dan daha sıcak olma sorunu bulunuyor. Hamam böcekleri de sıcak bulduğu alana girerek, istemeden de olsa kızarıyor.