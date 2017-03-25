Hobaa! Call of Duty: WW II Görselleri Sızdırıldı!

Call of Duty sonunda sevenlerinin sözüne geldi. İkinci Dünya Savaşı temalı Call of Duty oyunu geliyor.

Özellikle son oyunu Infinite Warfare ile adeta oyun tutkunlarının bütün nefretini üstüne çeken, bir de en büyük rakibi Battlefield'ın 'Battlefield 1' gibi efsane bir oyun ile gelmesinin ardından geri planda kalan Call of Duty, tekrar zirvenin sahibi olabilir. Bu konudaki güvencemiz ise son zamanlarda sıkça konuşulmaya başlanan İkinci Dünya Savaşı temalı Call of Duty oyunun gerçeğe dönüşecek olması.

Gelecek temalı olan ve gerek silahları, gerekse oyun tarzı ile bu temayı ciddi şekile yansıtan Infinite Warfare'in başarısızlığı ve Birinci Dünya Savaşı'nı konu alarak oyun severlerin gönlünü fethetmeyi başaran Battlefield 1'in ardından Call of Duty'in özüne dönerek 'Dünya Savaşı' temalı bir oyun ile karşımıza çıkacağı özellikle son birkaç aydır ciddi şekilde konuşulmaktaydı.

Şimdi ise internete sızdırılan görseller, bu söylentileri bir nevi doğruluyor. İnternete düşmesinin ardından kısa sürede yayılan konsept görsellerine göre Call of Duty, gerçekten de özüne dönüş yaparak bir Dünya Savaşı ile karşımıza çıkacak. O savaş ise, oyuna da adını verecek olan 2. Dünya Savaşı. İşte Call of Duty: WW II'ye ait olan, sızdırılmış görseller.