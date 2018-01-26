2017 yılında yapılan Amerikan seçimlerine saldıran Rus hackerların kullandıkları güvenlik kamerasını hackleyen Hollanda istihbaratı, hackerların tüm faaliyetlerini izlediği gibi, grubun doğrudan Rus dış istihbarat servisine bağlı olduğunu da tespit etti.

Hollanda medyasınca yayınlanan bir soruşturmaya göre Hollanda ulusal istihbarat kurumu AIVD, Rusların hackleme girişimlerini baştan sona naklen yayın eşliğinde takip altına aldı. Kimliği açıklanmayan Amerikalı ve Hollandalı kaynaklar, Moskova'da bulunan bir üniversite binasının bilgisayar ağına giren AVID'nin hikayesini anlattılar. Söz konusu ağın diğer adıyla APT29 olarak bilinen Cozy Bear adlı Rus hacker grubunca kullanıldığı anlaşılıyor.

AVID ilk olarak 2014 yılı yazında erişim sağlamıştı bu ağa. Çok geçmeden Demokratik Parti'ye saldırıların yanında daha sonra kamuoyuna sızdırılan eposta ve dökümanların kopyalanması gibi işlemleri gözlemledi. AVID bir iletişim ağı açarak Rusların Amerika'daki başkanlık seçimi üzerindeki etkisine dair başlatılan FBI soruşturmalarında önemli rol oynayan kanıtları paylaşmak suretiyle, Amerikalı meslekdaşlarını uyardı. AIVD'nin ağa erşiminin olduğu dönemde kurumun, Cozy Bear ile Dışişleri Bakanlığı'na yapılan saldırılar da dahil olmak üzere Amerikan siber güvenlik görevlileriarasında gerçekleşen çeşitli klavye savaşlarına da şahit olduğu söyleniyor.

AIVD'nin gizlice izlediği tek şey ağ trafiği değildi. Göründüğü kadarıyla Cozy Bear'ın işlem gördüğü üniversite binasında tam olarak hangi odada kaldığını da bilen istihbarat birimi koridoru dışarıdan izleyen güvenlik kamerasını da hacklemiş. AIVD hackerların giriş çıkışlarını kayıt altına alarak resimlerini çekmiş. Yapılan incelemelerde Cozy Bear'ın Rus dış istihbarat birimi SVR ile doğrudan bağlantılı olduğu anlaşılmış.

Ruslar, şahısların ve eyalet oy verme sistemlerinin hacklenmesinden, sosyal medyada sahte haberler yayarak düşünce mühendisliği yapmaya kadar bir çok girişimle Amerika'daki seçimin baltalanmasına dönük kapsamlı bir kampanya yürütmekle suçlanıyorlar. Bu konuda çok sayıda resmi soruşturma açıldı. Ne olup bittiğine dair net bir resim çıkmayacak ortaya belki ama, en azından bu habere göre Hollandalıların, Amerika'nın Rus siber casusluğunu kavraması ve mücadele etmesine yardımcı olan enstrümanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Ve tüm bunlar, AIVD'nin takip ettiği ağın bir istihbarat madenine çıkmasıyla gerçekleşti.