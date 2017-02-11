Son dönemlerde duyurduğu akıllı telefonlarıyla sektöre damgasını vuran Huawei'nin orta seviyedeki yeni çift kameralı akıllı telefonu Honor V9 sızdırıldı.

Huawei Mate 9 ve P9 ailesiyle amiral gemisi sınıfında geçtiğimiz yıla damgasını vuran akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei'nin orta seviyede satışa sunduğu Honor serisinin yeni üyesi Honor V9 ortaya çıktı.

Özellikle çift arka kamerasıyla orta seviyede olmasına rağmen oldukça iddialı fotoğraflara imza atacağını şimididen söyleyebileceğimiz Huawei Honor V9 ayrıca yekpare metal tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor ancak telefonun görsellerine baktığımızda Apple'ın iPhone tasarımından fazlasıyla "ilham" alındığını da söylemek gerekiyor.

Tasarımının ve çift kamerasının yanı sıra Huawei Honor V9 teknik özellikeriyle de bir hayli iddialı. Sızıntılara göre Huawei Honor V9'un 5.7 inçlik 2K çözünürlüklü ekranı bulunuyor. Telefon gücünü 8 çekirdekli orta seviye bir işlemciden alıyor ve tercihinize göre 4GB RAM / 64GB depolama alanı ya da 6GB RAM / 128GB depolama alanı seçenekleriyle alınabiliyor. Telefonun çift arka kamerasına gelecek olursak, Honor V9'daki çift kamera desteği Huawei'nin diğer çift kameralı telefonları gibi çok daha yüksek kalitede fotoğraflar çekme amacı gütmüyor. Telefonun arka kısmında bir adet 12MP çözünürlüklü bir adet de 2MP çözünürlüklü arka kamera bulunuyor bu düşük çözünürlüklü kameranın görüntüye derinlik katmak için kullanılacağı tahmin ediliyor.

3900mAh batarya kapasitesi olan telefonun fiyatının 400 dolar olacağı da paylaşılan bilgiler arasında ancak telefon hakkında çıkan tüm bilgilerin bir sızıntı olduğunu henüz resmi olarak Huawei tarafından açıklanmadığını da belirtelim.

Huawei Honor V9, resmi olarak 21 Şubat 2017 tarihinde duyurulacak.