Final Fantasy VII Remake'ten Kötü Haber Geldi!

İddiaya göre Final Fantasy'nin 30. yılı için bir araya gelen oyun yapımcısı ile geliştirici lideri, kapalı kapılar ardında Final Fantasy VII Remake'in 2023 yılında piyasaya sürüleceğini konuştu.

Dünyanın en popüler RPG oyun serilerinden biri olan Final Fantasy’nin ‘Final Fantasy VII Remake’ versiyonu pek çok oyuncu tarafından merakla bekleniyor. Fakat kapalı kapılar ardında konuşulanlar, Final Fantasy tutkunlarını pek de memnun etmeyebilir.

Final Fantasy’nin 30. yıl etkinliği için bir araya gelen oyunun yapımcısı Yoshinori Kitase ile geliştirme ekibinin lideri Naoki Hamaguchi arasında yapılan gizli konuşmada Final Fantasy VII Remake’in 2023 yılında piyasaya çıkacağı konuşulduğu iddia edildi.

Fakat Hamaguchi, böyle bir yayınlanma tarihini kesinlikle kabul etmiyor. Ekip mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çalışarak oyunu en kısa sürede tutkunlarına sunmak istiyor. Yine de 2023’ün oldukça yüksek bir olasılığa sahip olduğunu belirtelim.

Daha da önemlisi yapımcı şirket Square Enix, şu ana kadar bu konuda kendilerine yöneltilen hiçbir soruyu yanıtlamadı. Bu da şirket içinde böyle bir tarihin konuşulduğunu fakat kesinleştirilmediğini gösteriyor.