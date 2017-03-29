Meksika'da iki genç kız selfie çekilirken inen uçağı görmeyerek can verdiler. Uçağın kanatlarına takılan kızlar feci şekilde hayatlarını kaybetti.

Telefonlar dikkatimizi inanılmaz oranda dağıtıyor. Nereye gittiğimizi bilmeden bir yerlere gitmeye çalışıyoruz. Özellikle Pokemon GO’nun popüler olduğu zamanlarda birçok ülkede yasaklanmasının sebebi de tam olarak dikkat dağıtma olayıydı.

Dikkat eksikliğinden yaşanan bir başka olayda, selfie sonucu oldu. 17 yaşındaki Nitzia Mendoza Corral ile 17 yaşındaki Clarissa Morquecho Miranda isimli iki kız, video selfie çekerken geçen uçağın kanatlarına takılarak can verdiler. Her iki kız da hava sahasının içinde pistin yanında duruyorlardı ve uçağı görmediler.

Tanıkların açıklamalarına göre, şahitler kızları oranın hava sahası olduğunu ve boşaltmaları gerektiği konusunda uyarmışlar. Ancak kızlar uyarıyı dikkate almamışlar.

Meksika’da gerçekleşen olay, durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. Belki bir uçak kazası olma ihtimali çok düşük ama bu sebepten ötürü her gün yüzlerce insan trafik kazası yapıyor.

Meksika devlet savcılığından bir sözcü, davanın soruşturulduğunu ve pilotun kimliğinin henüz açıklanmadığını belirtti. Uçağın, iniş sırasında herhangi bir hatası olup olmadığı araştırılıyor. Ancak kazanın olduğu alanda kötü hava durumu raporu bulunmuyordu.