Yapay Zeka, İkinci Dünya Savaşı Gizemini Çözebilir

Veri işleme ve birbiriyle alakalı noktalarını yapboz gibi birleştirmede usta olan yapay zeka algoritmaları, İkinci Dünya Savaşı'nın gizemlerinden birini aydınlatmak için kullanılacak.

4 Ağustos 1944 yılında Nazi işgali altındaki Amsterdam'ın polis güçleri, Anne Frank'in evini basarak onu ve diğer 7 kişiyi tutukladı. Fakat buradaki asıl önemli olan nokta, tüm bu kişilerin evdeki bir kitaplığın arkasında yer alan gizli bir odada iki yıldır saklanıyor olmaları. Anne Frank'in inanılmaz ve trajik hikayesi tuttuğu günlükler sayesinde ortaya çıktı ancak son 70 yıldır gizli sığınak hakkında kimin polise bilgi verdiği bulunamadı.

(Anne Frank, 6. Montessorischool, Niersstraat, 1941-1943, Amsterdam)

Emekli bir FBI ajanı ve 20 araştırmacı, bu gizemi yapay zekanın yardımıyla çözebilmeyi umut ediyor. Projenin başındaki emekli FBI ajanı Vincent Pankoke, Reuters ile yaptığı röportajda "O zaman aralığından bulabildiğimiz tüm bilgileri bulup yükleyeceğiz. Dışarda o kadar bilgi var ki çoğuna şimdiye kadar kimse bakamadı bile." dedi.

Tarihçilerin yürüttüğü araştırmaya göre şimdiye kadar 30 şüpheli mevcut. Bu şüpheliler temizlikçiden komşulara kadar uzanıyor. Teorilerden ilginç olanlarına bir göz atarsak en başta Ans van Dijk'in ihanet etmiş olabileceği yer alıyor. Kendisi sürgünle tehdit edilmesinin ardından Gestapo olan bir yahudi kadın. Bir diğer teori ise Joseph Jansen, Anne Frank'in babasını kınayan kişi. Bunun nedeni ise iddialara göre Frank'in babası Otto'nun kendi eşiyle bir ilişkisi olması.

Ekibin teknik altyapısına baktığımızda; polis memurlarını, tarihçileri, kriminolojistleri ve iki veri bilimcisini görüyoruz. İki bilimci Xomnia adlı firmada çalışıyorlar ve yine aynı firma yapay zekanın geliştirilmesine yardım edecek. Bu yolla bilgiler arasında algoritmalar vasıtasıyla bağlantı kurarak davayı sonuçlandırmayı hedefliyorlar.

Takım ayrıca kendi sayfalarında bağış toplayarak bağımsız kalmaya çalışıyor. İlerlemeler kaydettiklerini belirten insanlar, zaman içinde yazılımlarını daha da geliştirerek otomatik olarak kişiler arasında bağlantı kuracak bir sisteme sahip olacaklarını belirttiler.