Emekli bir Scotland Yard müfettişi, gerek suçluların gerekse masumların, Facebook'un yeni geliştirdiği algoritma ile takip edilebileceğini düşünüyor.

Emekli bir polis dedektifi, Madeleine McCann'ın yüz tanıma teknolojisini kullanarak Facebook'ta bulunabileceğini iddia etti. Madeleine McCann ismi İngiltere'de çok büyük bir anlam taşıyor ve sonsuz hüznü temsil ediyor.

Zavallı kız henüz üç yaşındayken, 3 Mayıs 2007'de ailesinin Portekiz'in Praia da Luz kentindeki tatil evinde kayboldu; annesi Kate, 10. yıl dönümünün “Korkunç ve çalınmış bir zaman' bir döneme işaret ettiğini” vurguladı. Eski Scotland Yard dedektifi Mick Neville, Facebook'un en yeni yazılımının Maddie'yi bulmasına yardım edebileceğini ortaya iddia etti.

Maddie, eğer yaşıyorsa şu anda 14 yaşında. Kullanıcılar bir resim yüklediğinde, sosyal medya platformu yüz özelliklerini haritalıyor ve etiketleme işlemlerini kolaylaştırıyor. Dedektif Neville, sağ gözünde belirgin bir leke olduğu için Maddie'yi izlemenin kolay olacağı düşünüyor.

Maddie'nin kayboluşunun ardında pedofili bir ruh hastası olduğu düşünülüyor. Bu tür ruh hastaları gösterişi seviyor. Yani küçük kızın fotoğraflarını paylaşmış olması son derece mümkün. Maalesef bu kan donduran vakalar günden güne artıyor. Lakin Mick Neville iddiasında ısrarcı: Gerek suçluların, gerekse kurbanların bulunmasında Facebook algoritmaları kullanılabilir. Umarız Mick Neville haklı çıkar ve masum kız, aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen evine dönebilir.