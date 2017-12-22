Facebook, sahibi olduğu Instagram'a yeni yayınladığı özellik ile canlı yayın açan kullanıcıların yayınlarını arkadaşları ile direkt mesaj olarak paylaşmasına izin veriyor.

Facebook, kısa süre önce yayınladığı güncelleme ile Instagram kullanıcılarının yalnızca profilleri değil, paylaşım etiketlerini de takip etmesine izin vermişti. Şirket, popüler sosyal medya uygulamasında kullanıcıların arkadaşları ile etkileşimini arttırması için yeni bir özellik daha yayınladı.

Yeni yayınlanan özellik ile Instagram kullanıcıları canlı yayın açtıklarında karşılıklı olarak takipleştikleri kişilere canlı yayınlarını direkt mesaj olarak gönderebilecekler. Böylece canlı yayın bildirimleri kapatan arkadaşlarınıza dahi canlı yayınınızı izlemek için davette bulunabileceksiniz.

Kullanıcılar canlı yayın açtıklarında ekranın sağ altında ‘kamerayı değiştir’ simgesinin hemen yanında bir ‘direkt mesajla gönder’ simgesi görecekler. Bu simgeye dokunduklarında açılan menüden canlı yayını göndermek istedikleri arkadaşlarını seçerek yayınlarını paylaşabilecekler.

Eğer canlı yayınınızı direkt mesaj olarak gönderdiğiniz arkadaşınız siz canlı yayını bitirene kadar yayına katılmazsa, yayın bittikten sonra gönderdiğiniz mesajda ‘Bu yayın sonlandırılmıştır’ uyarısı görecekler ve diledikleri takdirde canlı yayının tekrarını video olarak izleyebilecekler.