iPhone cihazlarda telefonun çökmesine ve mesajlaşma servisine erişimin engellenmesine neden olan bir açık keşfedildi.

2017'nin sonlarında birçok yazılım hatası bulunan iOS sürümleriyle Apple'ın başı epey ağrımıştı. Şimdi de yine iPhone'ların çökmesine neden olan bir açık keşfedildi. iOS 11.2.5 sürümünde meydana gelen bu hata, birçok iPhone'da denendiğinde aynı sonucu veriyor.

Hindistan'ın bir bölgesinde kullanılan Teluguca diliyle bağlantısı olan hata, cihaza bir mesaj gönderildiğinde ortaya çıkıyor. Teluguca dilinde yazılmış mesaj iPhone'a iletildiğinde, telefon donuyor. Mesajda gönderilen karakteri telefon algılayamadığı için sürekli mesajı yüklemeye çalışıyor fakat başarılı olamıyor. Mesajlara tıklamak istediğinizde ise telefon kendini baştan başlatıyor. Fakat telefon yeniden başladığında da mesajlara erişemiyorsunuz. Her tıkladığınızda sizi ana ekrana geri yolluyor. Bu sorunu çözmenin tek yolu, başka arkadaşlarınızın birden fazla mesaj atıp o mesajın yüklenmesini iptal etmesi gibi görünüyor.

Geçtiğimiz ay da telefona gönderilen bir link telefonun çökmesine neden oluyordu fakat sorun 11.2.5 ile çözülmüştü. Bu sorun ise yeni ve iOS 11.3'ün beta sürümünde bu problemle karşı karşıya kalınmıyor. Bu da Apple'ın yeni çıkartacağı güncelleme ile sorunu çözeceğini gösteriyor.

Fakat her yeni sürüm, yeni yazılım hatalarını da beraberinde getiriyor. Bu yüzden Apple'ın 2018 tarihinde yayınlayacağı iOS 12 sürümünde tamamen güvenlik ve yazılım için uğraşacağı söyleniyor.